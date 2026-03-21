Bảo Tín Mạnh Hải thông báo gấp tối thứ 7

Mới đây, trên kênh Fanpage chính thức, Bảo Tín Mạnh Hải thông báo thay đổi địa điểm phát phiếu mua vàng Tiểu Kim Cát tại cơ sở Bảo Tín Mạnh Hải trong TTTM Aeon Mall Hà Đông (Hà Nội).

Hiện tại, TTTM Aeon Mall Hà Đông đang triển khai chuỗi sự kiện nội bộ tại khu vực Cổng số 6. Vì vậy, nhằm tránh sự đông đúc, không để khách hàng phải chờ đợi lâu, đảm bảo thuận tiện và trải nghiệm tốt nhất, Bảo Tín Mạnh Hải sẽ đổi cổng phát phiếu mua vàng Tiểu Kim Cát. Thay đổi bắt đầu từ ngày 22/3/2026 (Chủ Nhật).

Cụ thể:

Địa điểm mới: Cổng số 3 - Sảnh Mặt Trời

Khung giờ phát phiếu (vẫn giữ nguyên như cũ):

- Thứ 2 - Thứ 6: Từ 9h30

- Thứ 7 & Chủ Nhật: Từ 8h30

Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải

Được biết, Tiểu Kim Cát là sản phẩm vàng có trọng lượng dưới 0,5 chỉ/sản phẩm. Tại mỗi cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải, sản phẩm vàng Tiểu Kim Cát 0,1 chỉ được phục vụ theo số lượng giới hạn.

Khách hàng muốn mua phải lấy phiếu và chờ đến lượt. Số lượng phiếu phát ra mỗi ngày tùy thuộc vào chính sách của từng cửa hàng. Nếu khách hàng không có mặt khi đến lượt, cửa hàng sẽ hủy phiếu đặt mua.