Giám đốc U50 cưới vợ đẹp kém 13 tuổi, xúc động trước phản ứng của vợ lúc thông báo thua lỗ 20 tỷ, bán nhà

Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên

Cách đây 8 năm, anh Nguyễn Thành Nam (SN 1983, dược sĩ, Giám đốc công ty dược) và Nguyễn Việt Trinh (SN 1996, sáng tạo nội dung, hiện sống ở Hà Nội) quen nhau qua sự mai mối khéo léo của người em họ anh Nam.

Nhận xét về chuyện tình của mình và bà xã, anh Nam nói: “Trên cả sét đánh” vì quá nhanh. “Khi cô ấy đẩy cánh cửa bước vào phòng là mình phải wow lên: “Trời ơi đẹp quá”. Lúc đó mình cũng đặt quyết tâm đây phải là người vợ tương lai của mình”, anh Nam kể.

Thời điểm đó, Trinh mới ra trường và đang làm việc tại một ngân hàng. Sếp của Trinh là em họ của anh Nam và có “phím” trước cho anh để mai mối. Người sếp đã tạo điều kiện để Trinh tới gặp anh Nam, xử lý một số thủ tục giấy tờ.

Việt Trinh sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút đến nỗi anh Nam gặp lần đầu đã yêu.

Sau 2 tháng quen biết, hẹn hò, cặp đôi đã nên vợ nên chồng.

Ngay lần đầu gặp gỡ, anh Nam bị hút hồn bởi ánh mắt, nụ cười rất đẹp của Trinh. Anh thừa nhận đã yêu Trinh ngay từ cái nhìn đầu tiên. “Nhất cự ly, nhì tốc độ”, anh Nam lập tức theo đuổi đối phương. Hàng ngày, cả 2 nhắn tin trò chuyện với nhau. Qua những câu chuyện, Trinh nhận thấy anh Nam là người rất hài hước, biết quan tâm.

Anh Nam ghi điểm khi đưa đón Trinh đi ăn, đi chơi rồi đưa về đàng hoàng, không có hành động nào lố lăng hay quá đà khiến cô gái trẻ cảm thấy rất yên tâm, an toàn. Thỉnh thoảng, anh Nam lại mua bánh rán tặng cho Trinh và đồng nghiệp của cô. Chỉ sau 2 tuần, anh Nam và Trinh đã chính thức trở thành một cặp.

Có một kỷ niệm đáng nhớ là ngay khi vừa yêu nhau, anh Nam đã có cơ duyên gặp mẹ vợ nhưng trong một tình huống khá bối rối. Hôm đó, anh đưa bạn gái về quê và dự định chỉ chở Trinh đến chỗ cách nhà vài chục mét rồi quay xe về luôn. Tuy nhiên, hôm đó trời lại đổ mưa lớn nên anh Nam phải chở Trinh vào tận cửa. Lúc này, mẹ Trinh ra gặp và mời “con rể tương lai” vào nhà chơi.

Cặp đôi lệch 13 tuổi có cuộc hôn nhân hạnh phúc, ngôi nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.

Trinh hạnh phúc khoe, sau khi cưới, ông xã còn chiều cô gấp 1000 lần lúc yêu.

Anh Nam rất khó xử vì đang mặc quần đùi, đi dép tông. Nhưng rất may, mẹ Trinh hơn anh Nam 10 tuổi, rất trẻ trung nên bà cũng thông cảm. Sau đó, anh Nam vào nhà chơi và nói chuyện với phụ huynh.

Sau cuộc gặp đó, mẹ Trinh tỏ ra lo lắng khi đoán rằng, tầm tuổi của anh Nam thì chắc hẳn tình trường cũng dày dặn. Việc con gái yêu người đàn ông lớn hơn tới 13 tuổi khiến bà có chút lăn tăn. Dẫu vậy, Trinh đã ra sức thuyết phục, tâm sự với mẹ rằng bạn trai là một người đàn ông rất hiền lành, dễ mến, thật thà. Cuối cùng, gia đình cũng tôn trọng sự lựa chọn của Trinh.

Về phía gia đình anh Nam thì cả gia đình lẫn bạn bè đều không tin nổi là anh lại có bạn gái xinh đẹp, trẻ trung như vậy. Chỉ 2 tháng sau ngày quen nhau, cặp đôi đã tiến tới hôn nhân và đến hiện tại, họ đã bên nhau 8 năm, có 3 em bé kháu khỉnh.

Kinh doanh thua lỗ hơn 20 tỷ đồng, phải bán nhà

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, anh Nam bộc bạch gia đình anh lúc nào cũng ngập tiếng cười bởi anh là một người hài hước. Cuộc sống thì không tránh khỏi những lúc xích mích nhưng vợ chồng anh chưa bao giờ cãi nhau to.

Vợ chồng Trinh có 3 nhóc tỳ kháu khỉnh.

Trinh thì hạnh phúc tâm sự, khi còn yêu nhau, anh Nam đã rất chiều chuộng cô. Còn cưới xong thì mức độ chiều vợ của anh tăng thêm 1000 lần. Mặc dù vậy, điều mà Trinh chưa hài lòng ở ông xã là anh đi nhậu và đi chơi pickleball hơi nhiều. Người vợ xinh đẹp mong chồng giảm tần suất của cả 2 thú vui này.

Trong khi đó, anh Nam thì muốn vợ bớt dỗi vì Trinh hay dỗi chồng vô cớ. “Dỗi thì cũng là một gia vị cuộc sống nhưng dỗi thì cái gì nó có lý một tí”, anh Nam hài hước. Mỗi lần vợ dỗi, anh Nam lại dành nhiều tâm huyết để dỗ dành, chẳng hạn như ngồi đánh đàn piano cho vợ nghe hoặc rủ vợ ra ngoài ăn uống làm lành.

Cuộc hôn nhân của cặp đôi cũng trải qua thăng trầm lớn khi vào thời điểm dịch covid-19, nhiều thứ bị đình trệ trong đó có lĩnh vực kinh doanh của anh Nam. Sau khi dịch covid-19 qua đi, nhiều thuốc bị hết hạn sử dụng, đa số phải tiêu hủy khiến công ty thua lỗ khoảng hơn 20 tỷ đồng.

Trước biến cố lớn, anh Nam chỉ suy sụp trong vòng vài ngày. Là một người lạc quan, anh nghĩ rằng việc bản thân vẫn còn tồn tại, gia đình vẫn mạnh khỏe đã là rất may mắn rồi. Sau đó, anh quyết định bán nhà, chuyển ra ở nhà thuê để trang trải cuộc sống, chi phí hao hụt của công ty.

Trải qua biến cố, anh Nam càng yêu và trân trọng vợ nhiều hơn.

Cũng qua biến cố này mà anh càng thêm yêu và trân trọng tình yêu của vợ nhiều hơn. Khi về thông báo bán nhà, anh Nam đọc sâu thẳm trong ánh mắt của vợ là rất buồn. Nhưng Trinh vẫn ủng hộ, động viên chồng bán nhà để giải quyết công việc.

Một người phụ nữ đồng cam cộng khổ với mình trong giai đoạn thăng trầm nhất, điều đó làm anh Nam rất xúc động, và có thêm quyết tâm để khôi phục lại sự nghiệp.

“Cảm ơn vợ đã cùng chồng vượt qua giai đoạn đó. Cảm ơn vợ đã ở bên anh trong suốt chặng đường vừa qua và hy vọng thời gian tới vợ chồng sẽ ngày càng gắn kết, sống hạnh phúc tới khi đầu bạc răng long”, anh Nam nói với vợ.

Trinh cũng bày tỏ cô cảm thấy may mắn khi lấy được anh Nam. 8 năm qua cô vẫn được yêu chiều và mong sau này mọi thứ sẽ vẫn như vậy.

