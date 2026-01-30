Bảo Tín Mạnh Hải lần đầu có mặt tại TP.HCM: Có gì đặc biệt mà chưa khai trương đã đông nghịt khách?

Sau hơn ba thập kỷ tạo dựng tên tuổi tại thị trường phía Bắc, nơi thương hiệu đã trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ người mua vàng, Bảo Tín Mạnh Hải chính thức đặt dấu mốc mới khi lấn sân vào TP.HCM. Đây không chỉ là bước mở rộng địa lý, mà là lần đầu tiên thương hiệu mang toàn bộ kinh nghiệm, uy tín và cách tiếp cận của mình đến một thị trường năng động, cạnh tranh và có yêu cầu rất cao về trải nghiệm.

Trong bối cảnh thị trường vàng ngày càng đa dạng lựa chọn, sự xuất hiện của một thương hiệu lâu năm với định hướng định chuẩn mới về vàng tích lũy và không gian bán lẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Dù ngày 1/2/2026 mới chính thức khai trương nhưng ngay từ giai đoạn mở bán thử nghiệm, Bảo Tín Mạnh Hải tại 608-608C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Bàn Cờ (TP.HCM) đã ghi nhận cảnh khách hàng tìm đến mua vàng nhộn nhịp.

Khách xếp hàng dài trước cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải ở TP.HCM

Hình ảnh khách xếp hàng trong những ngày cận Tết không chỉ phản ánh nhu cầu thực tế của người mua, mà còn cho thấy mức độ nhận diện thương hiệu đã được hình thành từ trước. Với một thị trường mới như TP.HCM, việc một thương hiệu “chưa khai trương đã có khách” cho thấy Bảo Tín Mạnh Hải không bắt đầu từ con số 0, mà mang theo sẵn niềm tin của người tiêu dùng được tích lũy qua hành trình hơn 30 năm.

Chính từ hiệu ứng này, câu chuyện về Bảo Tín Mạnh Hải tại TP.HCM khiến nhiều người quan tâm. Một thương hiệu lần đầu hiện diện tại thị trường phía Nam, chưa bước vào ngày khai trương chính thức nhưng đã ghi nhận cảnh khách xếp hàng mua vàng không khỏi khiến dư luận đặt câu hỏi.

Giữa một thị trường vàng vốn đã quen thuộc với nhiều tên tuổi lớn, nơi người mua có không ít lựa chọn, điều gì khiến Bảo Tín Mạnh Hải có thể nhanh chóng tạo được sự tin tưởng, thậm chí khiến người dân TP.HCM chủ động tìm đến ngay từ những ngày đầu mở bán thử nghiệm?

Thực tế, với nhiều người mua vàng hiện nay, yếu tố đầu tiên không nằm ở mẫu mã hay ưu đãi, mà là sự an tâm. Vàng không chỉ để làm đẹp, mà còn là tài sản tích lũy dài hạn, gắn với kế hoạch tài chính của mỗi gia đình. Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu đã hoạt động lâu năm, xây dựng uy tín dựa trên chất lượng vàng chuẩn, minh bạch và ổn định theo thời gian. Chính nền tảng này khiến nhiều khách hàng, dù chưa từng mua tại TP.HCM vẫn sẵn sàng tin tưởng khi biết Bảo Tín Mạnh Hải có mặt tại đây.

Không ít người tìm đến cửa hàng với tâm lý khá đơn giản: “Mua vàng thì chọn nơi quen tên để yên tâm”. Với danh tiếng đã được định hình trước đó, Bảo Tín Mạnh Hải trở thành lựa chọn được nhiều người ưu tiên khi có nhu cầu tích lũy.

Bên cạnh yếu tố uy tín, một lý do khác giúp thương hiệu tạo được thiện cảm là cách tiếp cận dòng vàng tích lũy 24K. Thay vì chỉ tập trung vào các sản phẩm nhẫn tròn trơn truyền thống, Bảo Tín Mạnh Hải phát triển nhiều mẫu vàng 24K có thiết kế đa dạng hơn, mang yếu tố thẩm mỹ và ý nghĩa nhưng vẫn giữ được bản chất của vàng tích lũy.

Những sản phẩm như Kim Gia Bảo đồng Hoa sen hay Tứ Quý Thịnh Vượng được nhiều khách hàng lựa chọn không chỉ vì giá trị vàng, mà còn vì cảm giác sở hữu một món tài sản có hình thức đẹp, chỉn chu, mang ý nghĩa tốt lành. Với nhiều người, đặc biệt là trong dịp đầu năm, việc mua vàng không đơn thuần là tích trữ, mà còn gắn với mong muốn về may mắn, khởi đầu thuận lợi. Khi vàng tích lũy không còn quá đơn điệu về hình thức, trải nghiệm mua cũng trở nên dễ chịu hơn.

Đáng chú ý, Bảo Tín Mạnh Hải cũng tập trung phát triển các sản phẩm vàng trọng lượng nhỏ, từ 0,1 chỉ, mở ra cơ hội tiếp cận cho nhiều nhóm khách hàng hơn. Khi chi tiêu ngày càng nhiều áp lực, không phải ai cũng sẵn sàng bỏ ra một khoản lớn để mua vàng ngay từ đầu. Việc chia nhỏ trọng lượng giúp người mua dễ dàng bắt đầu hành trình tích lũy theo khả năng tài chính của mình, thay vì phải chờ đến khi “dư dả”.

Từ những điều đó, hình ảnh khách hàng đến Bảo Tín Mạnh Hải trong những ngày đầu mở bán thử nghiệm cũng trở nên khá đa dạng. Từ người lớn tuổi có thói quen mua vàng để dành, đến các cặp vợ chồng trẻ, thậm chí là người đi làm muốn bắt đầu tích lũy từ những khoản nhỏ. Vàng, trong cách tiếp cận này, không còn là câu chuyện của một nhóm khách hàng nhất định, mà trở nên gần gũi hơn với số đông.

Bảo Tín Mạnh Hải liên tiếp khai trương những cơ sở mới, mang đến định chuẩn mới trong trải nghiệm mua vàng.

Theo thông tin từ Bảo Tín Mạnh Hải, ngày 1/2 tới đây sẽ là thời điểm thương hiệu chính thức khai trương cửa hàng tại TP.HCM với mô hình được định chuẩn mới trong ngành bán lẻ vàng bạc và trang sức. Không gian cửa hàng được thiết kế để khách hàng cảm thấy thoải mái khi ghé thăm, giảm bớt áp lực mua bán thường thấy, hướng đến trải nghiệm nhẹ nhàng, chỉn chu.

Đặc biệt, dịp khai trương tại TP.HCM, Bảo Tín Mạnh Hải có rất nhiều hoạt động, minigame sôi động với nhiều phần quà hấp dẫn. Một số hoạt động như Chuyến xe tài lộc; Cơn lốc vàng; Game AR - Bắt vía vàng sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị cho khách hàng, có cơ hội nhận vàng 0,1 chỉ và voucher giảm giá khi mua các sản phẩm tại Bảo Tín Mạnh Hải.

Bảo Tín Mạnh Hải đặt kỳ vọng cửa hàng không chỉ là nơi giao dịch vàng 24K, mà còn trở thành một điểm đến quen thuộc tại TP.HCM - nơi người mua có thể ghé qua, tìm hiểu, tích lũy và cảm thấy an tâm khi đưa ra quyết định tài chính. Mỗi cửa hàng được xem như một “trạm tiếp năng lượng”, mang lại cảm giác tích cực và may mắn cho khách hàng trong những dịp quan trọng. Với định hướng này, thương hiệu đang từng bước khẳng định sự hiện diện của mình tại thị trường phía Nam bằng những giá trị cốt lõi đã được xây dựng suốt hơn ba thập kỷ qua.