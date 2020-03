Báo tin giả bị hiếp dâm dã man để giữ chồng không theo "vợ nhỏ"

Ngày 3-3, tin từ Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, cho biết đang củng cố hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với bà V.T.M.C.E. (SN 1975; ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi "Báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước" gây hoang mang dư luận ở địa phương.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 0 giờ 15 phút, ngày 26-12-2019, bà E. đến Công an xã Kiến An trình báo về việc bản thân đang ngủ cùng con trai (SN 2008) trong phòng thì có một đối lạ, đội nón lưỡi trai, dùng khăn che mặt đột nhập vào nhà.

Bà E. chưa kịp hỏi gì thì bất ngờ bị đối tượng dùng dao kề vào cổ, khống chế để thực hiện hành vi hiếp dâm hết sức dã man. Chưa dừng lại, kẻ đồi bại này còn cướp của bà E. 1 điện thoại di động rồi mới chịu bỏ đi.



Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Chợ Mới đã đến hiện trường điều tra, xác minh, truy xét đối tượng. Tuy nhiên, nhận thấy có nhiều tình tiết mâu thuẫn, có dấu hiệu báo tin giả nên lực lượng công an tập trung đấu tranh làm rõ nội dung báo tin của bà phụ nữ này.

Qua quá trình đấu tranh khai thác, bà E. khai nhận do chồng bà thường xuyên vắng nhà, nghi ngờ chồng ngoại tình nên bà tự tạo hiện trường, báo tin giả là mình bị kẻ gian hãm hiếp và cướp nhằm mục đích giữ chồng ở nhà với bà.