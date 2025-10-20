Ngày 20-10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cho biết ông Phan Thiên Định, tân Chủ tịch UBND TP Huế đã có ý kiến chỉ đạo các địa phương chủ động triển khai phòng chống. Theo đó, ông Định yêu cầu cần chú ý truyền thông, vận động ở khu vực vùng thấp trũng - nơi có nhiều sinh viên, cư dân mới, thiếu thông tin và kỹ năng phòng chống bão lũ.

Lãnh đạo TP Huế họp chỉ đạo ứng phó với đợt mưa lũ đặc biệt lớn sắp tới.

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, từ ngày 23 đến 29-10, do chịu ảnh hưởng rìa phía Nam đợt không khí lạnh tăng cường với cường độ trung bình đến mạnh, hoàn lưu bão số 12 sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và vùng thấp kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao hoạt động mạnh nên trời nhiều mây, có mưa to, mưa rất to, có nơi mưa đặc biệt to.

Tổng lượng mưa từ đêm 19 đến 29-10 phổ biến 800 – 1.100 mm, có nơi trên 1200 mm nên có khả năng gây ra lũ, lũ lụt, lũ quét và sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông suối.

Hồ thủy lợi Tả Trạch vận hành điều tiết để sẵn sàng đón lũ.

Nguy cơ cao gây ra ngập, ngập lụt ở vùng thấp trũng thuộc hạ lưu các sông; mưa với cường độ lớn có thể gây ngập úng đô thị diện rộng toàn thành phố, đặc biệt là ở khu vực trung tâm. Không khí lạnh tăng cường gây ra gió mạnh, sóng lớn trên biển gây nguy hiểm cho tàu thuyền và các hoạt động trên biển, vùng ven biển...

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế đã có nhiều văn bản chỉ đạo ứng phó với đợt mưa lũ này, trong đó các hồ thủy lợi, thủy điện phải có phương án đảm bảo an toàn hồ đập; điều tiết nước sẵn sàng cắt lũ.

Trong đó, hồ thủy lợi Tả Trạch lượng nước chỉ còn 28% dung tích (DBT) thiết kế nên có thể tham gia cắt được lượng mưa khoảng 500 mm, giảm đáng kể lũ cho hạ lưu sông Hương.

Lúc 9 giờ sáng nay, mực nước trên sông Hương là 0,91 m, dưới báo động 1 là 0,09 m; sông Bồ là 2,32 m, trên báo động 1 là 0,82 m.