Báo Thái: "HLV Park Hang-seo muốn dẫn dắt tuyển Thái Lan, chọn Thai League 2 để làm điểm khởi đầu"

“Nhìn nhận một cách sâu xa, sự xuất hiện của HLV Park Hang-seo tại Kanchanaburi FC sẽ đặt nền móng cho kỷ luật nghiêm khắc và hệ thống bóng đá Hàn Quốc, với hy vọng làm thay đổi bóng đá Thái Lan, đưa mọi thứ lên tầm quốc tế”, tờ Siam Sports mở đầu bài bình luận.

Theo góc nhìn của Siam Sports, ông Park chấp nhận rời bỏ vùng an toàn, chọn một công việc khó khăn là dẫn dắt một đội bóng ở Thai League 2, bởi Thái Lan có lẽ là nơi mà các HLV người Hàn Quốc chưa thể chinh phục. Và giờ đây, HLV Park Hang-seo sẽ là người tiên phong làm điều này.

“Suốt thập kỷ qua, các HLV người Hàn Quốc tích cực tới Đông Nam Á thử sức. Ông Park Hang-seo, rồi Kim Sang-sik thành công ở Việt Nam, hay ông Shin Tae-yong cũng đánh thức tiềm năng của bóng đá Indonesia.

Trong khi đó, cầu thủ Thái Lan dù có kỹ thuật tốt nhưng sự tự do trong thói quen của họ có vẻ như xung đột với hệ thống "kỷ luật sắt" đặc trưng của bóng đá Hàn Quốc.

Dĩ nhiên, HLV Park Hang-seo hiểu rõ điều này. Ông ấy từng khéo léo bày tỏ mong muốn được khoác áo đội tuyển quốc gia Thái Lan, nhưng cuối cùng đã chọn bắt đầu lại từ đầu ở Kanchanaburi FC. Đây có thể được xem là giai đoạn để đánh giá xem liệu cách làm của các HLV Hàn Quốc có phù hợp với bóng đá Thái Lan hay không”, cây viết của Siam Sports bình luận.

HLV Park Hang-seo được kỳ vọng sẽ tạo nên cú huých cho bóng đá Thái Lan nói chung, chứ không chỉ riêng Kanchanaburi FC.

Theo tiết lộ của tờ báo Thái Lan, lãnh đạo Kanchanaburi FC đã vạch ra lộ trình 5 năm, bao gồm các bước: thăng hạng trở lại Thai League, cạnh tranh chức vô địch với Buriram United và giành vé dự AFC Champions League.

“Để biến mục tiêu đó thành hiện thực, đội bóng đã xây dựng đội ngũ huấn luyện theo mong muốn của HLV Park Hang-seo. Trợ lý người Hàn Quốc Lee Jung-soo được đưa về, cùng với đó là HLV thể lực Roh Yong-soo, với mục tiêu đánh giá chi tiết nền tảng của cầu thủ Thái Lan. Đồng thời, ban huấn luyện Kanchanaburi FC còn có những HLV bản địa rất am hiểu bóng đá Thái Lan.

Ông ấy sẽ thiết lập một hệ thống vận hành đẳng cấp thế giới, bao gồm chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt, xây dựng cơ bắp dựa trên khoa học thể thao và phân tích video tỉ mỉ.

Mọi thứ đã được sắp xếp từ trước, với việc trợ lý Lee Jung-soo đã thiết lập hơn 70% đội ngũ để ông Park chính thức tiếp quản sau khi hoàn thành nhiệm vụ Trưởng đoàn tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026”, Siam Sports thông tin.

Thử thách lớn đang chờ đợi HLV Park Hang-seo trên đất Thái Lan.

Dù vậy, tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan cũng nhận định đây là lựa chọn có tính rủi ro cao với HLV Park Hang-seo. Việc dẫn dắt một ĐTQG thi đấu theo từng đợt tập trung sẽ rất khác việc cầm quân ở cấp CLB, nơi HLV phải tính toán, xoay vòng lực lượng theo từng tuần. Đặc biệt, thời tiết nắng nóng tại Thái Lan cũng sẽ là một yếu tố ảnh hưởng đến thể lực cầu thủ, khiến việc xoay tua càng phải toan tính hơn.

Tuy nhiên, Siam Sports tin rằng từ "an toàn" chưa bao giờ có trong vốn từ vựng của HLV Park Hang-seo. Cây viết của tờ báo này kết lại:

“HLV Park Hang-seo muốn chứng minh rằng thời gian không phải là trở ngại cho một thử thách. Nếu ông ấy có thể biến một đội bóng ở giải hạng dưới thành một cỗ máy bóng đá với kỷ luật và sức bền để thi đấu suốt 90 phút, giống như đã làm ở Việt Nam, thì đó sẽ là thành tựu lớn.

Đó sẽ không chỉ là một chiến thắng cho Kanchanaburi FC, mà còn là một sự thay đổi các quan niệm cũ với toàn bộ hệ thống bóng đá Thái Lan.

Không ai biết Kanchanaburi FC sẽ là chương cuối trong sự nghiệp huấn luyện của ông Park, hay điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng có một điều không thể phủ nhận: sự xuất hiện của ông ấy ngay lập tức làm nóng giải Thai League 2, và nó như một lời cảnh báo cho các đội bóng lớn ở giải đấu hàng đầu rằng “một cơn bão” từ Hàn Quốc sắp ập đến".