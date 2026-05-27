Bi kịch World Cup: Đá phản lưới nhà làm đội bị loại, 5 ngày sau tuyển thủ quốc gia bị sát hại

KỲ VỌNG QUÁ LỚN TỪ QUÊ NHÀ

Trước khi đến với World Cup 1994, tuyển Colombia thực sự là một hiện tượng. Bất bại trong 5 trận đầu tiên của vòng loại và chỉ để thủng lưới 2 bàn, đội bóng này sau đó giành vé đến vòng chung kết với màn hủy diệt tuyển Argentina tới 5-0 ngay tại Buenos Aires vào tháng 9/1993.

Nhưng niềm vui đó nhanh chóng trôi đi. Màn ăn mừng quá khích cho tấm vé dự World Cup 1994 dẫn đến hàng chục người chết, chưa kể hàng trăm người khác bị thương, như minh chứng cho tình hình an ninh bất ổn ở Colombia. Dẫu cho ông trùm ma túy Pablo Escobar đã bị cảnh sát tiêu diệt vài tháng trước đó, đất nước này vẫn chưa thể thực sự yên bình bởi cuộc đấu đá của các băng đảng.

Tuyển Colombia năm 1994 được kỳ vọng có thể tiến sâu, nhưng cuối cùng phải dừng bước ngay sau vòng bảng.

Sự kỳ vọng lớn từ quê nhà vô tình khiến tuyển Colombia đến World Cup 1994 với nhiều áp lực. Gánh nặng bắt đầu xuất hiện khi La Tricolor (biệt danh của đội bóng này) khởi động chiến dịch World Cup với thất bại tan nát 1-3 trước Romania của siêu sao Gheorghe Hagi. Trên đất Mỹ, tuyển Colombia chỉ còn là cái bóng của tập thể từng thăng hoa tại vòng loại.

Nhiều tin đồn bắt đầu rộ lên về việc những tay buôn ma túy cố can thiệp vào việc lựa chọn đội hình với lời dọa giết được gửi tới HLV trưởng Francisco Maturana. Thậm chí, trước khi trận đấu với Mỹ diễn ra, đã có bức thư nặc danh yêu cầu đưa tiền vệ Gabriel Jaime Gomez vào sân.

Đó là trận đấu mang ý nghĩa quyết định và rõ ràng áp lực rất lớn đã đè lên vai các tuyển thủ Colombia. Thua đội chủ nhà nghĩa là xách vali về nước, và họ sẽ đối mặt với sự tức giận từ những kẻ đáng sợ nhất Nam Mỹ.

BÀN PHẢN LƯỚI NHÀ TAI HẠI

Đã có những sự phiền phức đến trước trận đấu với Mỹ khi xuất hiện thông tin, rằng nhiều tổ chức cá độ ở Colombia và Mỹ đặt cược hàng triệu đô la. Cuối cùng, áp lực là quá lớn và tuyển Colombia thua 1-2 trước Mỹ trong một màn trình diễn nhợt nhạt.

Bước ngoặt của trận đấu đến từ một pha bóng tai nạn ở cuối hiệp 1. Trung vệ thuộc biên chế CLB Atletico Nacional, Andres Escobar đã phá bóng thẳng về lưới nhà trong một nỗ lực cắt đường căng ngang của đối phương.

Dù đánh bại Thụy Sĩ 2-0 ở lượt trận cuối, tuyển Colombia vẫn kết thúc World Cup 1994 với vị trí bét bảng. Đội bóng từng được dự đoán sẽ tiến sâu, thậm chí là cạnh tranh ngôi vương giờ phải về nhà trong tủi hổ, đặc biệt khi cầu thủ Asprilla còn “đổ thêm dầu vào lửa” khi nói sau trận thua Mỹ rằng: “đây chưa phải ngày tận thế”.

Tình huống đá phản lưới nhà của Andres Escobar.

TRẢ GIÁ BẰNG MẠNG SỐNG

Sau khi tuyển Colombia sớm kết thúc chiến dịch World Cup 1994, Andres Escobar đã được đề nghị ở lại Mỹ trong lúc đợi tình hình lắng xuống ở quê nhà. Nhưng anh từ chối, tự tin rằng mình sẽ được chào đón ở thành phố quê nhà tại Medellin, kể cả khi anh là người gây ra bàn thua định mệnh.

5 ngày sau khi tuyển Colombia bị loại, giải đấu vẫn tiếp tục diễn ra. Andres Escobar cùng những người bạn đến hộp đêm El Indio. Tại đây, anh vướng vào vụ ẩu đả với một nhóm người chế nhạo mình vì kỳ World Cup thất vọng. Và khi rời khỏi hộp đêm đến chỗ đỗ xe, anh đã bị bắn 6 phát vào lưng và cổ, rồi qua đời vì mất máu.

Ngay lập tức, truyền thông liên hệ vụ sát hại Andres Escobar với bàn phản lưới của anh ở World Cup 1994. Trong lúc nguyên nhân chính xác của vụ ẩu đả tại El Indio chưa được xác định, người ta ngay lập tức liên tưởng đến giả thiết đó.

Đây là một trong những hành động vô nhân tính nhất có liên can trực tiếp tới thế giới bóng đá. Nó trở thành sự kiện bao trùm World Cup 1994. Tờ LA Times ghi nhận việc những kẻ thủ ác đã hô to “Gol!” (Vào) sau mỗi phát súng bắn vào Andres Escobar.

Cái chết của Andres Escobar khiến bóng đá thế giới bàng hoàng.

Một người đàn ông tên Humberto Castro Munoz bị bắt giữ, tuy nhiên có giả thiết cho rằng kẻ chủ mưu là những ông trùm đứng sau vì họ đã thua rất nhiều tiền khi đặt cửa ở trận đấu của tuyển Colombia.

Những giả thiết khác, từng được Henry Mance viết trên tờ FourFourTwo (Anh) lại nói cuộc ẩu đả xảy ra vì một người phụ nữ; còn số khác nhìn nhận đây cũng đơn giản là một cuộc thanh trừng trong một thành phố có an ninh bất ổn như Medellin.

Hàng trăm nghìn người sau đó đã tham gia lễ tang của Andres Escobar. Và đến bây giờ, đây vẫn luôn là câu chuyện được nhắc đến khi người ta nói về các bi kịch của bóng đá thế giới!

Dòng người tiễn đưa Andres Escobar.