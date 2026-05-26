"Đội bóng trăm tỷ" làm điều hiếm thấy ở V.League: Một mùa có tới 4 HLV, thay tướng khi chỉ còn 2 vòng

Vào sáng nay (26/5), CLB Ninh Bình đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng với HLV Chu Đình Nghiêm. Thỏa thuận giữa hai bên có thời hạn đến năm 2029, trong đó đáng chú ý là việc chiến lược gia này sẽ cầm quân ngay từ vòng 25 V.League 2025/26, thay vì chờ đến mùa giải mới.

Điều này cũng khiến ông Chu Đình Nghiêm trở thành người thứ 4 ở mùa giải này ngồi vào ghế HLV trưởng của CLB Ninh Bình.

HLV Chu Đình Nghiêm rời CLB Hải Phòng sau 4 năm gắn bó.

Được ví von là “đội bóng trăm tỷ” nhờ tiềm lực rất mạnh, với hàng loạt bản hợp đồng chiêu mộ các tuyển thủ quốc gia như Văn Lâm, Hoàng Đức, Tiến Anh…, CLB Ninh Bình khởi đầu mùa giải 2025/26 với màn trình diễn ấn tượng cùng HLV Gerard Albadalejo.

Dưới bàn tay của chiến lược gia người Tây Ban Nha, đội bóng này liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng trong giai đoạn đầu và được kỳ vọng sẽ giành chức vô địch V.League ngay sau khi lên hạng.

Tuy nhiên, đến đầu tháng 3/2026, ông Gerard Albadalejo mất việc sau chuỗi 3 trận thua. Đội bóng cố đô mời ông Vũ Tiến Thành từ HAGL ra cầm quân.

Nhưng rồi đến giữa tháng 4, HLV người Hàn Quốc Bae Ji-won xuất hiện và được đăng ký chức danh HLV trưởng, còn ông Vũ Tiến Thành chuyển sang ngồi ghế Giám đốc kỹ thuật.

Tuy vậy, có lẽ việc đội bóng chơi trồi sụt ở giai đoạn cuối mùa và có nguy cơ không lọt vào được top 3 khiến cho ban lãnh đạo phải gấp rút đưa ra sự thay đổi, dẫu cho V.League chỉ còn 2 vòng. Ông Chu Đình Nghiêm xuất hiện và sẽ ngay lập tức cầm quân.

Được biết, HLV trưởng trước đó là ông Bae Ji-won sẽ chuyển sang giữ vị trí HLV thể lực trong 2 vòng còn lại.

CLB Ninh Bình đang cạnh tranh top 3 với CLB Hà Nội.

Nhiệm vụ của tân HLV Chu Đình Nghiêm là phải giúp CLB Ninh Bình giành được thắng lợi ở cả 2 trận gặp Thanh Hóa và Hà Tĩnh sắp tới. Tuy nhiên đó mới chỉ là điều kiện cần. Đội bóng này còn phải chờ xem CLB Hà Nội có sẩy chân trong 2 vòng cuối hay không.

Hiện tại, cả Ninh Bình và Hà Nội đều đang có 45 điểm sau 24 vòng. Ban tổ chức hiện xếp CLB Hà Nội đứng trên CLB Ninh Bình do hiệu số bàn thắng tốt hơn (+20 so với +17). Tuy nhiên theo điều lệ giải, đây mới chỉ là cách xếp hạng tạm thời, khi mà mùa giải chưa kết thúc.

Đến khi vòng 26 khép lại, nếu có hai đội trở lên bằng điểm nhau, tiêu chí ưu tiên để xét thứ hạng sẽ là: thành tích đối đầu giữa các đội, hiệu số bàn thắng ở các trận đối đầu, số bàn thắng ghi được ở các trận đối đầu, số bàn thắng sân khách ghi được ở các trận đối đầu, rồi sau đó mới đến hiệu số bàn thắng ở tất cả các trận.

Nếu xét theo tiêu chí này, CLB Ninh Bình chắc chắn xếp dưới CLB Hà Nội nếu hai đội bằng điểm nhau sau vòng 26. Ở lượt đi, Ninh Bình thắng Hà Nội 2-1 ở sân Hàng Đẫy. Nhưng tới lượt về, đội bóng thủ đô thắng lại với tỉ số 3-2 ở sân Ninh Bình. Điều đó giúp CLB Hà Nội có số bàn thắng trên sân khách nhiều hơn.