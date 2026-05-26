CLB của HLV Park Hang-seo đá Thai League 2 có mấy suất thăng hạng, cửa cạnh tranh rộng hẹp ra sao?

Kanchanaburi là 1 trong 3 đội phải xuống hạng sau khi Thai League 2025/26 khép lại. Và không lâu sau đó, đội bóng này gây sốt khi thông báo thuyết phục thành công ông Park Hang-seo nhận lời làm HLV trưởng.

Với khoản đầu tư lớn như vậy, mục tiêu của Kanchanaburi rõ ràng là sớm thăng hạng trở lại với Thai League. Nhưng liệu việc này có dễ dàng?

Thử thách lớn đang chờ đợi HLV Park Hang-seo tại Thai League 2.

So với Thai League có 16 đội, quy mô của Thai League 2 còn lớn hơn khi có tới 18 CLB tham dự. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt, với tổng cộng 34 vòng. Hai đội vô địch và á quân sẽ giành vé thăng hạng trực tiếp, còn 4 đội xếp từ thứ 3 đến thứ 6 sẽ bước vào vòng play-off.

Tại đây, đội xếp thứ 3 sẽ gặp đội xếp thứ 6, còn đội xếp thứ 4 gặp đội xếp thứ 5. Vòng bán kết và chung kết play-off đêu sẽ diễn ra với chỉ 1 lượt trận. Hai đội thắng sẽ bước vào trận chung kết để cạnh tranh 1 tấm vé còn lại lên Thai League.

Tại mùa giải 2025/26 vừa kết thúc, 3 đội bóng giành quyền thăng hạng là Rasisalai Utd (vô địch), Sisaket Utd (á quân) và Pattani (xếp thứ 3, thắng vòng play-off).

Trong khi đó, 3 đội bóng thất bại ở vòng play-off là Nong Bua Pitchaya, Police Tero và Chainat được dự đoán sẽ là những đối thủ chính cạnh tranh suất thăng hạng với Kanchanaburi của HLV Park Hang-seo mùa tới.

Bảng xếp hạng Thai League 2 mùa 2025/26.

Ngoài ra, cũng không thể bỏ qua hai đội cũng vừa xuống hạng từ Thai League là Muangthong United và Nakhon Ratchasima FC.

Trong số này, Muangthong United một thời từng là thế lực của bóng đá Thái Lan, với 4 chức vô địch Thai League vào các năm 2009, 2010, 2012 và 2016. Đây cũng chính là đội bóng mà thủ môn Đặng Văn Lâm từng có hơn 2 năm đầu quân.

Tuy không còn duy trì được tiềm lực và phải trở lại Thai League 2 sau 18 năm, Muangthong United vẫn có thể là đối trọng đáng gờm mà HLV Park Hang-seo phải chú ý trong mùa giải tới.

Mục tiêu thăng hạng là điều bắt buộc với HLV Park Hang-seo tại Kanchanaburi mùa giải tới.

Được biết, HLV Park Hang-seo sẽ đồng hành cùng CLB Bắc Ninh trong vai trò Cố vấn cấp cao đến hết mùa giải 2025/26, rồi làm Trưởng đoàn tuyển Hàn Quốc dự World Cup 2026. Sau khi hoàn thành các công việc này, ông sẽ bắt đầu công việc tại Kanchanaburi FC vào tháng 7 tới.

“Tôi chọn Thái Lan vì đó vẫn là một thử thách còn dang dở. Tầm nhìn dài hạn và sự chân thành của Kanchanaburi với bóng đá đã khơi lại đam mê trong tôi.

Tôi muốn chứng minh rằng tuổi tác không bao giờ là rào cản đối với những giấc mơ và thử thách mới", HLV Park Hang-seo tiết lộ lý do nhận lời tới Thai League 2 dẫn dắt Kanchanaburi.