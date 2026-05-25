Tuyển thủ Việt Nam phạm lỗi thô bạo, bị treo giò hết giải giữa lúc đội nhà đua trụ hạng V.League

Tình huống diễn ra ở phút 88 trận đấu giữa chủ nhà Becamex TP.HCM và SLNA vào tối qua (24/5). Trong pha tranh chấp bóng bổng, Hồ Tấn Tài đã vung chân đạp thẳng vào vùng hông của đối phương. Ngay lập tức, các thành viên ban huấn luyện SLNA ở bên ngoài đã lao tới sát đường biên để phản ứng.

Ban đầu, trọng tài chính Lê Vũ Linh chỉ rút thẻ vàng. Tuy nhiên sau đó, ông vào xem lại băng hình và quyết định chuyển sang phạt thẻ đỏ trực tiếp.

Thiếu người trong phần còn lại của trận đấu, Becamex TP.HCM không thể có được bàn gỡ hòa và đành chấp nhận thua SLNA 0-1. Kết quả này giúp đội khách chính thức trụ hạng, trong khi đội chủ nhà càng thêm khó trong cuộc đua thoát khỏi 2 vị trí cuối bảng.

Tình huống phạm lỗi dẫn tới thẻ đỏ trực tiếp của Hồ Tấn Tài.

Tấm thẻ đỏ trực tiếp khiến Hồ Tấn Tài bị treo giò 2 trận, đồng nghĩa với việc mùa giải 2025/26 của anh đã khép lại do V.League chỉ còn 2 vòng.

Đáng nói, đây sẽ là 2 vòng đấu định đoạt số phận của Becamex TP.HCM. Hiện tại, họ xếp thứ 12 với 21 điểm, chỉ hơn Đà Nẵng 1 điểm, hơn PVF-CAND 3 điểm. Ở vòng 25, đội bóng này phải làm khách của tân vương CLB CAHN, rồi vòng 26 quyết đấu trên sân nhà với HAGL (23 điểm).

Cục diện cuộc đua trụ hạng của 5 đội nhóm cuối.

Nguy cơ phải chơi trận play-off trụ hạng (xếp thứ 13) với đội á quân giải hạng Nhất đang hiện hữu với Becamex TP.HCM. Thậm chí, đội bóng này hoàn toàn có nguy cơ rơi xuống bét bảng và bị xuống hạng trực tiếp.

Trước đó, lãnh đạo CLB đã đưa ông Hứa Hiền Vinh lên giữ ghế HLV trưởng nhằm cứu vãn tình hình. Nhưng rồi cả 2 trận đấu vừa qua, Becamex TP.HCM đều thua. Chính sự hụt hơi ở giải đoạn cuối mùa khiến đội bóng từng 4 lần vô địch V.League đang phải đứng trước nguy cơ xuống hạng. Và nghiệt ngã thay, trong chính lúc nguy khó đó, trụ cột của họ lại bị treo giò.

Hồ Tấn Tài trở lại thi đấu từ tháng 1/2026 sau 1 năm dưỡng thương. Trước đó, hậu vệ này bị đứt dây chằng đầu gối ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2024 gặp Singapore. Từ ngày trở lại, anh có 12 lần đá chính, ghi 2 bàn thắng.