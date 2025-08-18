Bão táp của Hương Liên và nhãn dán "dâu hào môn"

Hương Liên (SN 2002) vốn là cái tên được nhiều người biết đến nhờ sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng cuốn hút. Cô nàng thường được ví như Cổ Lực Na Trát hay Kim Tae Hee phiên bản Việt Nam. Mỗi lần xuất hiện dù trên sàn diễn, ảnh tự đăng hay vô tình lọt vào ống kính “team qua đường”, Hương Liên đều gây sốt vì diện mạo đúng chuẩn thần tiên tỷ tỷ của mình. Đặc biệt là nụ cười rạng rỡ, nhìn một lần đã ấn tượng của mỹ nhân Gen Z.

Dẫu nhận được nhiều sự yêu mến từ công chúng song nếu để nói về sự nghiệp, Hương Liên khá mờ nhạt. Cô được cho là chỉ phù hợp làm người mẫu lookbook, chụp ảnh cho các nhãn hàng hơn là sải bước trên sàn catwalk.

Minh chứng rõ nhất là khi tham gia vào The Face Vietnam 2023, Hương Liên không nhận được đánh giá quá cao. Ngoài ra, những gì mọi người nhớ về người đẹp Gen Z sau chương trình chỉ là chuyện tình với nam người mẫu Tuấn Ngọc.

Ở hiện tại, dù vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng cộng đồng mạng cũng không gọi cô với danh xưng gắn liền công việc. Thay vào đó, Hương Liên bây giờ được netizen gọi là “dâu hào môn”.

Nhãn dán này xuất hiện sau khi Hương Liên công khai tổ chức đám hỏi, công bố đăng ký kết hôn. Song, mác “dâu hào môn” này cũng khiến Hương Liên vướng liên tiếp nhiều tranh cãi trên MXH. So với trước đây, cuộc sống của cô có phần gây tò mò hơn, lộng lẫy hơn nhưng cũng ồn ào hơn, tất cả tạo nên sự thay đổi rõ rệt!

1 bức ảnh và cú bẻ ngoặt khiến ai cũng sốc

Điều đầu tiên khiến Hương Liên vướng tranh cãi chính là tốc độ thay đổi cuộc sống nhanh chóng mặt. Trước đó vài tháng, người ta vẫn còn đang bàn tán về chuyện tình của cô và Tuấn Ngọc vì những động thái úp mở của người trong cuộc. Nhiều người không rõ cả hai đã chính thức “đường ai nấy đi” hay chỉ đơn giản là tạm “ở ẩn” để cả hai phát triển sự nghiệp.

Thế nhưng sau khi xác nhận chia tay 4 tháng, Hương Liên bất ngờ “đánh úp” bằng một đám hỏi với bạn trai mới. Điều này làm nổ ra nhiều tranh luận. Có người cho rằng kết hôn là duyên phận của mỗi người, sau khi “đường ai nấy đi” thì ai cũng có thể có cơ hội tìm đến hạnh phúc mới.

Đám hỏi của Hương Liên viral khắp cõi mạng

Nhưng ngược lại, netizen cũng bàn tán tiêu cực liên quan đến chuyện Hương Liên kết hôn với chồng có gia thế giàu có ở tuổi 23 sau vài tháng chia tay Nam vương. Thậm chí nhiều người còn đặt ra những nghi vấn liên quan đến sự lựa chọn bạn đời của Hương Liên.

Bên cạnh đó, sau khi kết hôn, cuộc sống của Hương Liên cũng có những sự thay đổi rõ rệt. Cô nàng được nhận xét rằng lộ rõ phong thái dâu hào môn qua từng cử chỉ, hành động. Những đoạn clip cắm hoa, chăm chút cho tổ ấm của người đẹp cũng nhanh chóng viral trên MXH. Ngoài ra, cô nàng cũng ít hoạt động showbiz hơn, thường đăng tải những khoảnh khắc vi vu đi du lịch ở nhiều nơi.

Cô nàng thay đổi thấy rõ từ thần thái đến cuộc sống sau kết hôn

Tự tin công khai nhà chồng, nửa muốn khoe nửa muốn giữ kín

Một chuyện đặc biệt hiếm có trong showbiz Việt là sau khi tổ chức đám hỏi, Hương Liên công khai nói rõ mồn một gia thế của nhà chồng. Theo đó, cô đăng tải bài viết giới thiệu đầy đủ họ tên, công việc của chồng. Đáng nói hơn, nghề nghiệp, vị trí công tác của bố mẹ chồng cũng được Hương Liên chia sẻ rõ ràng trên Facebook cá nhân.

Điều này gây ra không ít bất ngờ, vì chưa ai từng thấy 1 mỹ nhân Vbiz nào làm điều này. Nhưng Hương Liên lại chọn "lối đi riêng".

Người đẹp Gen Z công khai gia thế nhà chồng

Hành động này khiến Hương Liên trở thành tâm điểm sau khi công bố hạnh phúc. Những bàn tán xung quanh cô không thể dừng lại cũng khó lòng kiểm soát.

Một số ý kiến không đồng tình, cho rằng việc công khai mọi thông tin về nghề nghiệp của gia đình chồng - những người vốn không hoạt động trong lĩnh vực giải trí... cũng dễ khiến cuộc sống của họ bị ảnh hưởng. Nhưng ở góc nhìn khác, nhiều người thông cảm cho Hương Liên, hiểu rằng cô buộc phải lên tiếng để tránh những suy diễn không đáng có về gia thế của chồng. Quyết định này không có đúng hoặc sai, nhưng không cản được sự bàn tán của dư luận về Hương Liên.

Cô cũng chủ động chia sẻ những câu chuyện liên quan đến tình yêu của mình và chồng

Ngoài ra, trên trang cá nhân của mình, thỉnh thoảng, Hương Liên lại khoe thêm về chuyện tình yêu của mình. Cô kể chuyện đi chung máy bay với mẹ chồng, được “chấm” ngay từ lần đầu gặp mặt. Hay trong group chat với người hâm mộ của mình, Hương Liên cũng tự công khai về việc cô và chồng đã đến với nhau thế nào, được cầu hôn ra sao.

Tuy nhiên sau đó, Hương Liên lại có động thái gỡ bỏ group chat này trên Instagram. Nhiều người bày tỏ sự khó hiểu. Không rõ Hương Liên đang muốn có cuộc sống kín tiếng hay thoải mái chia sẻ trên MXH.

Cuộc sống ồn ào hơn

Một drama khác không thể không nhắc đến từ sau khi bị gắn mác “dâu hào môn” của Hương Liên chính là chuyện dùng đồ hiệu.

Trước đây, hình ảnh của cô nàng vốn đã sang chảnh, đi du lịch nước ngoài, sở hữu những món đồ đắt tiền. Do đó nhiều người cho rằng gia đình của Hương Liên cũng “không phải dạng vừa”, tạo mọi điều kiện cho cô phát triển tốt nhất.

Thế nhưng từ sau khi lấy chồng, Hương Liên "rơi vào tầm ngắm" của cư dân mạng. Mọi vấn đề riêng tư của cô bị "soi" nhiều hơn, nảy sinh các tranh cãi ồn ào trên MXH.

Từ khi làm dâu hào môn, Hương Liên còn được mệnh danh là "cây đồ hiệu di động"

Trước nghi vấn "phông bạt", Hương Liên đã chính thức lên tiếng phủ nhận, thậm chí còn thẳng thắn tag tên địa chỉ nơi mình mua túi vào cùng. Được biết, người mà cô nhắc đến là một seller hàng hiệu có profile khá uy tín, chuyên order đồ hiệu từ năm 2013 và có 2 cơ sở ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Cuộc sống hiện tại của Hương Liên luôn toát ra vibe sang chảnh

Drama đồ hiệu chưa dứt, Hương Liên lại còn bị dân mạng đánh giá về cách dùng câu cú đáp trả bình luận trên MXH, cho rằng người đẹp phát ngôn thiếu gãy gọn, khiến người đọc không hiểu rõ ý muốn nói gì.

Đúng là một khi đã bị "soi" thì làm gì cũng không thể khiến số đông cảm thấy hài lòng. Một số người khuyên Hương Liên không nên đôi co hay tiếp tục giải thích vởi vì như thế chỉ đẩy xa những tranh luận không đi đến đâu, ảnh hưởng cuộc sống riêng.

Có thể thấy, từ 1 mỹ nhân chỉ xuất hiện với hình ảnh đẹp, cuộc sống "không vết xước", thì nay Hương Liên phải đối diện với những thị phi, những tranh luận ồn ào. Có lẽ, chính nhãn dán "dâu hào môn" đã khiến Hương Liên nhận được nhiều sự chú ý hơn; song đi kèm với nó là những ánh nhìn khắt khe, kỳ vọng lớn lao và cả những đánh giá trái chiều - khác hẳn với thời cô chỉ nổi tiếng nhờ nhan sắc trước khi kết hôn.

