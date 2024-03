Bảo tàng Đạo Mẫu của nghệ sĩ Xuân Hinh lọt top những công trình xuất sắc nhất thế giới 2023

Domus là một tạp chí thiết kế và kiến trúc uy tín của thế giới. Mỗi năm, tạp chí này sẽ mời các giám tuyền riêng là các cây đa, cây đề trong lĩnh vực kiến trúc toàn cầu để tìm ra những công trình, những nhà thiết kế xuất sắc của năm.

Năm 2023, giám tuyền cho bảng xế hạng Best Architecture Projects 2023 (Dự án kiến trúc tốt nhất năm 2023) là Steven Holl và Toshiko Mori - 2 kiến trúc sư nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực kiến trúc.

Một số công trình lọt top Dự án kiến trúc tốt nhất năm 2023 (nguồn Domus).

Và kết quả bảng xếp hạng Dự án kiến trúc tốt nhất năm 2023 đã gọi tên các công trình như: Công trình Serpentine Pavilion 2023 do kiến trúc sư người Pháp gốc Li-băng Lina Ghotmeh thiết kế; Tòa tháp mới của Teatro alla Scala ở Milan do Mario Botta phối hợp với Emilio Pizzi thiết kế; Nhà máy quốc tế Avia Studio do văn phòng OMA thiết kế... và Bảo tàng Đạo Mẫu của nghệ sĩ Xuân Hinh được thực hiện bởi kiến trúc sư Nguyễn Hà và Arb Architects Việt Nam.

Viết về Bảo tàng Đạo Mẫu, tạp chí này đã dành nhiều lời khen ngợi. Đây có thể được coi là nhiềm tự hào đối với ngành kiến trúc Việt Nam khi được đứng chung trong hàng ngũ kiến trúc thế giới.

Bảo tàng Đạo Mẫu (nguồn ảnh: Triệu Chiến).

Bảo tàng Đạo Mẫu được xây dựng bởi sự đồng lòng giữa kiến trúc sư Nguyễn Hà và nghệ sĩ Xuân Hinh. Công trình được thực hiện trên quan điểm, tư tưởng khai phóng, vượt qua mọi rào cản vô hình trong quan niệm sáng tạo.

5 triệu viên ngói cũ, thu thập và hoàn thiện trong 5 năm nhằm bao bọc và tôn vinh không gian thiêng liêng của một khu vườn cổ thụ trên 50 năm tuổi. Với việc được tạp chí kiến trúc hàng đầu công nhận, công trình Bảo tàng Đạo Mẫu đã mang đến một vị thế mới cho kiến trúc Việt Nam đi cùng thế giới.

Trước đây, các giải thưởng quốc tế ngành kiến trúc Việt Nam đạt được chủ yếu trao cho các công trình mang tính cộng động, kiến trúc sinh thái, các công trình có tính đột phá. Đây là lần hiếm hoi một công trình kiến trúc có yếu tố bản sắc văn hóa được công nhận.