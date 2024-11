Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay 20/11, thời tiết Bắc Bộ ngày nắng, trời lạnh đến rét.

Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, trời nhiều mây, chiều tối vài nơi có mưa.

Trung Bộ ảnh hưởng không khí lạnh và nhiễu động gió nên mưa rào diện rộng. Những ngày qua mưa liên tục tại khu vực này nên cần đề phòng sạt lở, lũ trên các sông suối.

Về cơn bão số 9, do tác động của không khí lạnh nên bão suy yếu nhanh. Hôm nay bão di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 15 - 20km, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Những giờ tới, bão tiếp tục suy yếu nhanh thành một vùng áp thấp rồi tan trên biển.

Tuy nhiên hình thái này vẫn khiến thời tiết biển chuyển xấu với mưa dông và gió giật, sóng mạnh. Các hoạt động tàu thuyền đi lại, đánh bắt cần chú ý nguy hiểm.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 20/11:

Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 28-30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-21 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc mưa vài nơi; phía nam mưa rào, có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc nhiều mây, mưa rào, có nơi mưa to và dông; phía nam có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.