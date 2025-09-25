Bão số 9 đang áp sát, Hà Nội sắp có mưa to đến rất to

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, do ảnh hưởng của siêu bão Ragasa (bão số 9) nên từ sáng nay (25/9), gió tại Hà Nội sẽ mạnh dần lên cấp 4/5. Từ sáng 25 đến hết ngày 26/9, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông.

Lượng mưa tại khu vực phía Bắc thành phố 70-130mm, có nơi cao hơn 200mm. Khu vực trung tâm, phía Tây và phía Nam thành phố 80-150mm, có nơi trên 250mm.

Trong mưa dông có thể kèm theo lốc, sét, gió giật mạnh, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và hạ tầng.

Mưa lớn trong thời gian ngắn dễ khiến hệ thống thoát nước quá tải, gây ngập tại khu dân cư, đô thị, vùng trũng thấp, ách tắc giao thông, giảm tầm nhìn, làm tăng nguy cơ trơn trượt và tai nạn…

Hà Nội sẽ có mưa lớn trong ngày 25-26/9 do ảnh hưởng của bão số 9 (Ảnh: Hà Nội Online).

Tối qua (24/9), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các phường, xã khẩn trương chuẩn bị ứng phó siêu bão Ragasa, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong thời gian từ sáng 25/9 đến 26/9.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố và Chủ tịch UBND các phường, xã tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời, hiệu quả công tác ứng phó bão số 9 theo các công điện đã ban hành. Các đơn vị phải theo dõi, cập nhật sát tình hình, chủ động triển khai biện pháp ứng phó thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ với tinh thần quyết liệt, lường trước kịch bản xấu nhất, không để bị động; đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Công điện yêu cầu UBND các phường, xã theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để thường xuyên thông báo, hướng dẫn Nhân dân chủ động phòng tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả, giảm thiểu thiệt hại...