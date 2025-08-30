HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bão số 6 đã đổ bộ vào đất liền nước ta, nhiều nơi bắt đầu mưa to đến rất to

Duy Anh |

Chiều nay (30/8), sau khi đi vào đất liền khu vực Hà Tĩnh - Quảng Trị, bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, vào 16h chiều nay (30/8), sau khi đi vào đất liền khu vực Hà Tĩnh – Quảng Trị, bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, hiện nhiều trạm ghi nhận gió mạnh: Bạch Long Vĩ cấp 7, giật 9; Cô Tô cấp 7, giật 8; Hòn Ngư cấp 6, giật 9, sóng cao 2,5m; Cồn Cỏ cấp 6, giật 8; Đô Lương (Nghệ An) giật 10; Hoành Sơn (Hà Tĩnh) cấp 6, giật 7; nhiều nơi khác gió giật cấp 7.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Đà Nẵng đã có mưa to, nơi mưa rất to trên 200mm.

Vị trí và hướng di chuyển bão số 6 lúc 13h chiều 30/8 (Ảnh: NCHMF).

Trên vùng biển Thanh Hóa – Quảng Trị (Hòn Ngư, Cồn Cỏ) có gió cấp 6–7, gần tâm bão cấp 8, giật 10; sóng 2,0–4,0m, gần tâm bão 3,0–5,0m, biển động mạnh. Bắc vịnh Bắc Bộ gió cấp 6–7, giật 9; sóng 2,0–4,0m. 

Trên đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Tri có mạnh cấp 6, giật cấp 7–8.

Dự báo, từ chiều nay đến hết ngày 31/8, các khu vực từ Thanh Hóa – Quảng Trị mưa to đến rất to, 100–220mm, có nơi >400mm. Trung du, đồng bằng Bắc Bộ mưa 50–120mm, có nơi >250mm.

