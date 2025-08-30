Vào 10h sáng nay, tâm bão trên khu vực biển Hà Tĩnh-Quảng Trị, cách khu vực phía Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ) khoảng 120km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10-11.

Dự báo trong chiều và tối nay, bão di chuyển rất nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 22h tối nay, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực biên giới Việt – Lào với cường độ cấp 6, giật cấp 8. Trong đêm nay, áp thấp nhiệt đới đi sâu vào Trung Lào và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão số 6, trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực từ Nghệ An- Đà Nẵng đã có mưa to, có nơi mưa rất to trên 170mm.

Bão sẽ ảnh hưởng mạnh nhất từ 15-19h chiều tối nay (30/8)

Từ trưa ngày 30/8, trên đất liền ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, riêng đất liền ven biển Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Thời gian gió tác động mạnh nhất là từ 15-19h tối nay.

Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý, bão số 6 gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 10-11. Đây là cấp gió này có khả năng làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa. Không thể đi ngược gió. Biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền, lồng bè. Đề nghị tuyệt đối không được chủ quan.

Cũng từ trưa ngày 30/8 đến hết ngày 31/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 400mm. Khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 250mm.

Do vùng bão số 6 đổ bộ khá gần với vùng đổ bộ của bão số 5 cách đây 5 ngày nên từ nay (30/8) đến ngày 2/9, trên các sông từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh lên mức BĐ2-BĐ3, sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2, hạ lưu các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và các sông ở Huế lên mức BĐ1-BĐ2. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế.

Trên biển vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư và đặc khu Cồn Cỏ) trong chiều và tối nay có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2-4m, vùng gần tâm bão cao 3-5m, biển động mạnh.

Vùng biển phía bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.