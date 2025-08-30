Đến chiều 30-8, trên 300 hộ dân thuộc làng Mơ Nang, xã Pa Pa, tỉnh Gia Lai vẫn đang bị cô lập do mưa lớn khiến ngầm tràn qua suối Đăk Ia Hiao dẫn vào làng bị ngập, hư hỏng.

Theo ông Lê Tiến Mạnh, Chủ tịch UBND xã Ia Pa, những ngày qua trên địa bàn liên tục có mưa lớn kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về mạnh. Bắt đầu từ sáng hôm qua (29-8), ngầm tràn bắc qua suối Đăk Pi Hao (tại thôn Mơ Nang) bị ngập sâu dưới nước, kéo dài gần 100 mét.

Việc ngập ngầm tràn khiến toàn bộ 319 hộ dân của thôn Mơ Nang bị cô lập, không thể đi lại.

Ngầm tràn qua suối Đăk Pi Hiao bị hư hỏng khiến trên 300 hộ dân ở Gia Lai bị chia cắt

Đến đầu giờ chiều 30-8, nước đã rút một phần nhưng ngầm tràn bị hư hỏng nặng nề, lớp đá gia cố mặt ngầm tràn bị nước cuốn trôi. Do đó, các phương tiện cơ giới không thể lưu thông, người dân chỉ có thể đi bộ qua ngầm tràn.

Theo ông Mạnh, từ 2 năm trước và vào tháng 6-2025 vừa qua, ngầm tràn đã bị hư hỏng sau các đợt nước lũ lớn. Chính quyền địa phương đã nhiều lần khắc phục bằng cách gia cố tạm bằng cách đổ đá, sỏi.

Tuy nhiên, hiện lớp đá sỏi này đã bị cuốn trôi. Do đó, ngay khi nước rút, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục gia cố tạm để cho người dân có thể đi lại.

Đển đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền xã Ia Pa đã cử lực lượng túc trực hai bên bờ suối để cảnh báo, ngăn không cho người dân liều lĩnh vượt qua ngầm tràn.