Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, qua đánh giá hiện trạng và phân tích dự báo, áp thấp nhiệt đới ở ngoài vùng biển phía Đông Philippines khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới. Sau đó, bão vượt qua phía Bắc đảo Luzon (Philippines) và đi vào Biển Đông trong khoảng chiều đến tối 3/10.

"Sau khi vào Biển Đông, bão di chuyển khá nhanh (20-25km/h) theo hướng Tây Tây Bắc và hướng về đảo Hải Nam (Trung Quốc) với cường độ tăng dần, có thể đạt cường độ cực đại cấp 11-12 trên Biển Đông. Khả năng cao bão đi vào vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng đến đất liền nước ta", cơ quan khí tượng nhận định.

Cơn bão số 11 sắp hình thành có thể ảnh hưởng trực tiếp đất liền nước ta. (Nguồn: NCHMF)

Cũng theo cơ quan khí tượng, lúc 13h ngày 1/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15km/h.

Trên đất liền nước ta, trong những giờ tới, các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Cụ thể:

Tỉnh Xã/phường Sơn La Phiêng Cằm, Chiềng Hoa, Huổi Một, Muổi Nọi, Mường Chanh, Mường La, Nậm Lầu, Tà Hộc, Xím Vàng Phú Thọ An Bình, An Nghĩa, Bình Nguyên, Bình Tuyền, Bình Xuyên, Cao Dương, Đại Đình, Đạo Trù, Dũng Tiến, Hoàng An, Hợp Kim, Hợp Lý, Kim Bôi, Lạc Lương, Lạc Thủy, Liên Hòa, Liên Sơn, Ngọc Sơn, Nguyệt Đức, Quyết Thắng, Tam Dương, Tam Dương Bắc, Xuân Lãng, Yên Phú, Yên Thủy, Yên Trị, Bình Phú, Đại Đồng, Đan Thượng, Hạ Hòa, Hải Lựu, Hội Thịnh, Lập Thạch, Lương Sơn, Mường Thàng, Nật Sơn, Nhân Nghĩa, phường Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Yên, Sông Lô, Tam Đảo, Tam Sơn, Tân Lạc, Thái Hòa, Thổ Tang, Thượng Cốc, Toàn Thắng, Văn Lang, Vĩnh An, Vĩnh Chân, Vĩnh Hưng, Vĩnh Phú, Vĩnh Thành, Vĩnh Tường, Yên Lãng Lào Cai Tân Lĩnh, Bảo Hà, Tả Củ Tỷ, Xuân Quang, A Mú Sung, Bản Liền, Bảo Yên, Châu Quế, Chiềng Ken, Cốc Lầu, Đông Cuông, Gia Hội, Hạnh Phúc, Khánh Hòa, Khánh Yên, Lâm Giang, Lâm Thượng, Liên Sơn, Lục Yên, Lùng Phình, Mường Lai, Nậm Có, Nghĩa Đô, phường Cầu Thia, phường Nam Cường, phường Nghĩa Lộ, phường Trung Tâm, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Phúc Khánh, Sơn Lương, Thác Bà, Thượng Hà, Trạm Tấu, Trịnh Tường, Tú Lệ, Văn Chấn, Xuân Hòa, Yên Bình Tuyên Quang Cán Tỷ, Cao Bồ, Du Già, Đường Thượng, Hồ Thầu, Hùng Lợi, Lao Chải, Lũng Phìn, Lùng Tám, Mậu Duệ, Nậm Dịch, Nghĩa Thuận, Ngọc Đường, phường Hà Giang 1, phường Hà Giang 2, Phố Bảng, Pờ Ly Ngài, Quản Bạ, Sơn Thủy, Thắng Mố, Thanh Thủy, Thuận Hòa, Thượng Sơn, Trung Thịnh, Tùng Bá, Vị Xuyên, Việt Lâm, Yên Minh; Bắc Mê, Bạch Đích, Bản Máy, Đồng Tâm, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Khâu Vai, Linh Hồ, Mèo Vạc, Minh Ngọc, Minh Sơn, Minh Tân, Nà Hang, Nấm Dẩn, Ngọc Long, Pà Vầy Sủ, Phú Linh, Phú Lương, Sà Phìn, Sủng Máng, Tân Quang, Tân Thanh, Tân Tiến, Tát Ngà, Thàng Tín, Thông Nguyên, Tiên Nguyên, Tri Phú, Tùng Vài, Xín Mần, Yên Hoa, Yên Lập, Bắc Quang, Bạch Ngọc, Bạch Xa, Bằng Hành, Bằng Lang, Bình An, Bình Xa, Chiêm Hóa, Côn Lôn, Đồng Yên, Đường Hồng, Giáp Trung, Hàm Yên, Hòa An, Hồng Thái, Hùng An, Khuôn Lùng, Kiên Đài, Kiến Thiết, Kim Bình, Lâm Bình, Liên Hiệp, Lực Hành, Lũng Cú, Minh Quang, Minh Thanh, Niêm Sơn, phường Nông Tiến, Phù Lưu, Quang Bình, Quảng Nguyên, Sơn Dương, Sơn Vĩ, Tân An, Tân Long, Tân Mỹ, Tân Trào, Tân Trịnh, Thái Bình, Thượng Lâm, Thượng Nông, Tiên Yên, Trung Hà, Trung Sơn, Vĩnh Tuy, Xuân Giang, Xuân Vân, Yên Cường, Yên Nguyên, Yên Phú, Yên Thành Thái Nguyên An Khánh, Bằng Vân, Chợ Mới, Đại Phúc, Dân Tiến, Đồng Hỷ, Kha Sơn, La Hiên, Nam Hòa, Ngân Sơn, Nghinh Tường, phường Bá Xuyên, phường Bách Quang, phường Gia Sàng, phường Linh Sơn, phường Phan Đình Phùng, phường Phổ Yên, phường Quyết Thắng, phường Tích Lương, Quang Sơn, Tân Cương, Thần Sa, Thượng Quan, Văn Hán, Văn Lang, Vô Tranh, Xuân Dương, Yên Bình, Bạch Thông, Bình Thành, Bình Yên, Cẩm Giàng, Chợ Đồn, Côn Minh, Đại Từ, Điềm Thụy, Định Hóa, Đức Lương, Hiệp Lực, Hợp Thành, Kim Phượng, La Bằng, Lam Vỹ, Nà Phặc, Nam phường Phúc Thuận, phường Quan Triều, phường Sông Công, phường Trung Thành, phường Vạn Xuân, Phong Quang, Phú Bình, Phú Đình, Phú Lạc, Phú Lương, Phú Thịnh, Phú Xuyên, Phúc Lộc, Phượng Tiến, Quân Chu, Quảng Bạch, Tân Khánh, Tân Kỳ, Tân Thành, Thành Công, Thanh Thịnh, Thượng Minh, Trại Cau, Tràng Xá, Trung Hội, Văn Lăng, Vạn Phú, Vĩnh Thông, Võ Nhai, Yên Phong, Yên Thịnh, Yên Trạch, Ba Bể, Bằng Thành, Cao Minh, Chợ Rã, Cường Lợi, Đồng Phúc, Na Rì, Nghiên Loan, phường Bắc Kạn, phường Đức Xuân, Phủ Thông, Sảng Mộc, Thanh Mai, Trần Phú Cao Bằng Quang Trung, Ca Thành, Cần Yên, Hà Quảng, Huy Giáp, Minh Tâm, Nam Tuấn, Nguyên Bình, Nguyễn Huệ, Quang Hán, Quảng Uyên, Tam Kim, Thành Công, Tĩnh Túc, Tổng Cọt, Trà Lĩnh, Trường Hà, Bạch Đằng, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Canh Tân, Cô Ba, Cốc Pàng, Đoài Dương, Độc Lập, Hạ Lang, Hạnh Phúc, Hòa An, Hưng Đạo, Khánh Xuân, Kim Đồng, Lũng Nặm, Lý Bôn, Minh Khai, Nam Quang, phường Nùng Trí Cao, phường Tân Giang, phường Thục Phán, Phan Thanh, Quảng Lâm, Sơn Lộ, Thanh Long, Thông Nông, Trùng Khánh, Vinh Quý, Xuân Trường, Yên Thổ Lạng Sơn Yên Bình, Bắc Sơn, Bằng Mạc, Bình Gia, Cai Kinh, Đoàn Kết, Hoa Thám, Hội Hoan, Hưng Vũ, Hữu Liên, Kháng Chiến, Nhất Hòa, Quốc Khánh, Quốc Việt, Quý Hòa, Tân Tiến, Tân Tri, Tân Văn, Thất Khê, Thiện Hòa, Thiện Long, Thiện Tân, Thiện Thuật, Tràng Định, Tri Lễ, Văn Lãng, Vạn Linh, Vân Nham, Văn Quan, Vũ Lăng, Vũ Lễ, Yên Phúc Bắc Ninh Hiệp Hòa, Tam Tiến, Hoàng Vân, Hợp Thịnh, Ngọc Thiện, Nhã Nam, phường Tự Lạn, phường Vân Hà, phường Việt Yên, Quang Trung, Xuân Cẩm, Xuân Lương, Yên Thế, Bố Hạ, Đồng Kỳ, Mỹ Thái, phường Đa Mai, phường Nếnh, phường Tiền Phong, phường Yên Dũng, Phúc Hòa, Tân Yên, Tiên Lục Thanh Hoá Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Giao An, Hóa Quỳ, Kim Tân, Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Ngọc Trạo, Như Thanh, Như Xuân, Quý Lương, Tây Đô, Thạch Bình, Thạch Lập, Thạch Quảng, Thanh Phong, Thành Vinh, Vân Du, Xuân Bình Nghệ An Châu Bình, Châu Hồng, Châu Lộc, Châu Tiến, Minh Hợp, Nghĩa Đàn, Nghĩa Hưng, Nghĩa Khánh, Nghĩa Lâm, Nghĩa Mai, Nghĩa Thọ, phường Tây Hiếu, phường Thái Hòa, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tam Hợp, Tân Phú



