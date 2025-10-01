Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, mực nước trên sông Gâm tại trạm Bảo Lạc đang xuống, ghi nhận lúc 3h ngày 1/10 đạt 198,90m, cao hơn mức báo động III là 0,9m.

Trên sông Bằng Giang, lũ biến đổi chậm, mực nước đạt 185,22m, vượt báo động III tới 2,72m, đồng thời, cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1986 là 0,38m.

Sông Bằng Giang vượt báo động III tới 2,72m, đồng thời, cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1986 là 0,38m. (Ảnh: La Tuấn).

Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cao Bằng, nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng, thấp, ven sông suối; nguy cơ lũ quét trên các sông nhỏ, suối; sạt lở đất ở khu vực có địa hình dốc, địa chất yếu, kém ổn định.

Đặc biệt, nhiều khu dân cư ven sông Bằng Giang và sông Gâm, trong đó, có xã Hòa An, phường Thục Phán, phường Nùng Chí Cao, phường Tân Giang và xã Phục Hòa được xác định có nguy cơ ngập sâu.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt được đánh giá ở cấp 3. Lũ cao trên các sông, suối có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh và nhiều hoạt động kinh tế - xã hội khác.

Lực lượng công an, dân quân tự vệ phường Thục Phán hỗ trợ người dân di dời ra khỏi khu vực bị nước ngập sâu, giao thông bị chia cắt cục bộ. (Ảnh: Báo Cao Bằng).

Tại các phường trung tâm Thục Phán, Nùng Chí Cao, Tân Giang và nhiều xã ven sông Cao Bằng, nước dâng cao gây ngập sâu, cô lập hàng loạt khu dân cư, nhà ở, chợ dân sinh. Nhiều nơi mất điện, liên lạc gián đoạn càng làm tình hình thêm nghiêm trọng.

Hàng nghìn người dân phải trắng đêm sơ tán. Công tác cứu hộ gặp khó vì nước ngập sâu, dòng chảy xiết cản trở tiếp cận hiện trường.

Đầu cầu Bằng Giang nước ngập sâu khiến người dân không thể di chuyển. (Ảnh: Báo Cao Bằng).

Theo thống kê, đến nay toàn tỉnh Cao Bằng ghi nhận 2 người chết do sạt lở làm sập nhà và bị lũ cuốn khi đi qua suối; 2 người bị thương và 3 người mất tích tại công trường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Hơn 1.700 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 1.376 nhà ngập sâu, hàng nghìn hộ phải sơ tán khẩn cấp, nhiều khu dân cư chìm trong biển nước và bị cô lập hoàn toàn.

Chợ Xanh ngập hoàn toàn trong dòng nước. (Ảnh: Báo Cao Bằng).

Trước diễn biến nghiêm trọng, UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo các lực lượng quân đội, công an huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng tham gia cứu hộ, di dời dân, tìm kiếm người mất tích. Chính quyền địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Theo thông tin mới nhất, vào khoảng 8h ngày 1/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 thi thể nam giới cách vị trí xảy ra lũ quét khoảng 2 km. Qua xác nhận của gia đình , nạn nhân là Lý Lê Anh T. (23 tuổi, trú tỉnh Bắc Kạn). Nạn nhân là một trong 3 người mất tích sau khi nhà điều hành công trường cao tốc bị lũ quét san phẳng.



