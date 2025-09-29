Bão số 10 với sức gió kinh hoàng đã đổ bộ vào đất liền: Mưa rất to, hàng loạt nhà dân bị sập, tốc mái

Rạng sáng 29/9, bão số 10 với sức gió giật cấp 12-13, sóng biển cao 5-6m đã đổ bộ trực tiếp vào Nghệ An, Hà Tĩnh gây mưa to đến rất to trên diện rộng.

Sáng nay, bão đã đổ bộ vào đất liền nước ta.

Cơn bão có sức tàn phá tương đương bão số 5 vừa qua, thậm chí có thời điểm gió giật còn mạnh hơn, gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng.

Tại Hà Tĩnh, theo thuật lại trên tờ Quân đội nhân dân, bão quần thảo nhiều giờ từ đêm 28 đến rạng sáng 29/9. Các khu vực ven biển Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Nghi Xuân (cũ) ghi nhận nhiều thiệt hại ban đầu, với nhiều nhà dân bị sập, tốc mái, cột điện ngã đổ.

Tại khu vực biển Xuân Hải - xã Lộc Hà, nhiều hàng quán bị tốc mái, cây cối gãy đổ (Ảnh: Báo Hà Tĩnh).

Đặc biệt, tại một số khu chung cư ở khu vực thành phố Vinh cũ, cửa sổ bị gió giật vỡ tung, nước mưa xối mạnh tràn vào, khiến nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp, tài sản bị ngập hỏng. Tại Nghệ An và Hà Tĩnh, hàng nghìn ngôi nhà tốc mái, hàng nghìn ha lúa và hoa màu bị ngập sâu, nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ tê liệt do ngập lụt, sạt lở, cây xanh, cột điện ngã đổ, mất điện diện rộng.

Một số khu vực ven biển bị sóng đánh sạt lở nghiêm trọng, tàu thuyền neo đậu hư hỏng nặng.

Một gia đình sống tại chung cư thành phố Vinh (cũ) thiệt hại trong bão số 10 (Ảnh: QĐND).

Tại Quảng Trị, theo thông tin trên tờ VTC News, sau gần 2 tiếng gió gào mưa quần thảo, khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến (xã Phú Trạch) gió bão khiến hàng loạt cột điện bị quật ngã, dây điện chằng chịt nằm vắt ngang đường.

Có đoạn đường chỉ dài gần 200 m thì 3 cột điện đổ liên tiếp, chắn ngang lối đi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ngoài ra, rất nhiều mái nhà của người dân phía Bắc tỉnh Quảng Trị đặc biệt tại các địa phương gần với tỉnh Hà Tĩnh bị gió bão cuốn bay, cây xảnh ngã đổ tạo ra cảnh la liệt...

Ảnh: VTC News.

Do ảnh hưởng của bão số 10, tại các trạm đã ghi nhận: • Cô Tô (Quảng Ninh): gió mạnh cấp 7, giật cấp 9 • Bạch Long Vĩ (Hải Phòng): gió mạnh cấp 8, giật cấp 9 • Hòn Ngư (Nghệ An): gió mạnh cấp 9, giật cấp 13, nước dâng do bão 1,6m • Cồn Cỏ (Quảng Trị): gió mạnh cấp 10, giật cấp 11 • Diễn Châu (Nghệ An): gió mạnh cấp 11, giật cấp 13 • Hoành Sơn (Hà Tĩnh): gió mạnh cấp 11, giật cấp 14 • Kỳ Anh (Hà Tĩnh): gió mạnh cấp 10, giật cấp 12



