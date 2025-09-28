HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt tạm giam Lê Quang Nhật sinh năm 1999

Duy Anh |

Trước đó, Lê Quang Nhật có hành vi bám theo một cô gái trên đoạn đường vắng rồi khống chế và giở trò đồi bại.

Ngày 27/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Quang Nhật (SN 1999, trú tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm” theo khoản 1 Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Bắt tạm giam Lê Quang Nhật sinh năm 1999- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đọc lệnh bắt tạm giam đối với Lê Quang Nhật (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 6/5, khi chị N.H. (SN 1993, trú xã Điện Bàn Tây) đi xe máy từ TP Đà Nẵng về nhà, Nhật đã bám theo, lựa đoạn đường vắng để khống chế và có hành vi xâm hại. Nhờ sự chống trả quyết liệt và tri hô của nạn nhân, cùng lúc có người dân xuất hiện, Nhật hoảng sợ bỏ chạy.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang khẩn trương củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

