Sáng 28-9, bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu (TP Huế), cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể chị Dương Thị Huệ (SN 1990, quê Thanh Hóa) – nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Thi thể chị Huệ được phát hiện cách vị trí gặp nạn khoảng 100 m, trong tình trạng còn mặc áo mưa. Công an TP Huế đang hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình đưa về quê mai táng. Đội SOS 75 Huế đã hỗ trợ phương tiện vận chuyển đưa thi thể chị Huệ về quê an táng, trong khi UBND phường An Cựu trao hỗ trợ ban đầu 10 triệu đồng.

Người "nhái" xuyên đêm tìm kiếm tung tích nạn nhân mất tích vì nước lũ cuốn trôi.

Trước đó, khoảng 15 giờ cùng ngày, vợ chồng anh Nguyễn Duy Hùng (SN 1985) và chị Huệ - thuê trọ tại kiệt 46 đường Nguyễn Hữu Cảnh, lội nước ra bến xe để về Thanh Hóa. Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 Bualoi, khu vực kiệt 46 đường Nguyễn Hữu Cảnh bị ngập sâu, nước chảy xiết. Khi đến đầu kiệt, chị Huệ trượt ngã và bị dòng nước cuốn đi. Anh Hùng may mắn bơi được vào nhà dân nhưng bất lực nhìn vợ bị lũ cuốn ngay trước mắt.

Đến 18 giờ, anh Hùng mới liên hệ được cơ quan chức năng và được đưa về trụ sở Công an phường An Cựu an toàn. Lãnh đạo địa phương cho biết vợ chồng chị Huệ khi đó vội vã ra xe về quê thăm con, chị Huệ mang theo chiếc vali và món quà cho con là chiếc điện thoại.

Hình ảnh camera ghi lại cảnh lốc xoáy làm hư hỏng nhà của bà Nguyễn Thị Dành.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, trên địa bàn xã Quảng Điền (TP Huế) vừa xảy ra một trận lốc xoáy gây thiệt hại tại 3 thôn. Ông Nguyễn Ánh Cầu, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền, cho biết trận lốc xoáy xảy ra vào chiều tối 27-9 làm cho khoảng 75 nhà dân ở các thôn An Xuân Đông, An Xuân Tây, An Xuân Bắc bị tốc mái, hư hại.

Ngoài ra, tại thôn An Xuân Tây, rạp mái che khu vực trường học cùng trụ điện bị lốc xoáy làm gãy đỗ. Hiện địa phương tiến hành kiểm kê thiệt hại đồng thời có phương án để cùng với người dân khắc phục hậu quả.

Hình ảnh lốc xoáy làm tốc mái nhà cửa ở xã Quảng Điền:

Gió đưa mái tôn lên đường dây điện.

Rạp ở trường học bị lốc xoáy đánh sập.

Một căn nhà bị gió thổi bay mái.

Theo dự báo từ ngày 27-9 đến 29-9, tại TP Huế bão số 10 Bualoi sẽ gây có mưa vừa đến rất to, lượng mưa phổ biến 200 – 400 mm, có nơi trên 600 mm. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ sáng 28-9, vùng ven biển có gió cấp 5, giật cấp 8-9; sâu trong đất liền gió cấp 4-5, giật cấp 6-7.