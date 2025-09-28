Bão số 10 Bualoi sẽ đổ bộ 2 tỉnh vào đêm nay, thời điểm nào đặc biệt nguy hiểm?

Bản tin Bão số 10 (bão Bualoi) lúc 16h cho biết vị trí tâm bão vào khoảng 17.4 độ Vĩ Bắc; 107.7 độ Kinh Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất: Cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Lúc 13h ngày 28/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo tiền phương với các tỉnh dự kiến có tâm bão số 10 đi qua.

Cập nhật mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết từ 22h ngày 28/9 đến 1h ngày 29/9 tâm bão đi vào đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh. Thời gian lưu bão trên đất liền khoảng 6–8 giờ đồng hồ.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, cho biết đến thời điểm hiện nay, bão số 10 Bualoi còn đang ở bờ biển Nam Quảng Trị và Huế. "Có thể khẳng định là Đà Nẵng, Huế và Nam Quảng Trị về gió là an toàn, mặc dù vẫn có thể có mưa cục bộ" - ông thông tin.

Trọng tâm ảnh hưởng của bão hiện tập trung ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Bão số 10 đang hướng thẳng vào đất liền - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng

Dự kiến Hà Tĩnh bắt đầu có gió mạnh lúc 19-20h, mạnh nhất vào khoảng 0-1h đêm. Nghệ An, đặc biệt khu vực Cửa Lò, gió mạnh nhất khoảng 2-3h sáng. Thanh Hóa dự báo gió mạnh nhất từ 4-5h sáng. Gió giật có thể đạt cấp 14 tại Hà Tĩnh và Nghệ An, cấp 12-13 tại Thanh Hóa.

So với dự báo hôm qua (27/9), bão lệch lên hướng bắc, lưu lại trên biển lâu hơn, khiến vùng ảnh hưởng mở rộng, nhất là Thanh Hóa. Thời gian tác động trên đất liền lùi khoảng 2-3 giờ, vào sau 20-21h. Do trùng với kỳ triều cường cao nhất (7h sáng mai), nguy cơ nước dâng và sóng lớn cao hơn so với dự báo trước đó.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, vì bão đổ bộ ban đêm nên các biện pháp sẽ rất khó khăn. Do đó, mọi việc phải chuẩn bị trước và ngay từ bây giờ. Đề nghị các địa phương, đặc biệt trong công tác chỉ đạo là không được chủ quan.

Quang cảnh buổi họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo với các tỉnh dự kiến có tâm bão số 10 đi qua - Ảnh: Báo Chính phủ

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết nhìn vào hình dự báo quỹ đạo, vị trí và cường độ bão số 10, khoảng 1 giờ sáng 29/9, tâm bão số 10 Bualoi sẽ chạm bờ, do vùng ảnh hưởng mạnh nhất về gió và mưa ở cách tâm bão vài trăm km nên từ tối cho đến hết đêm, cụ thể là khoảng 4-5 giờ sáng 29/9 được xác định thời gian cao điểm của gió và mưa, cũng là giai đoạn nguy hiểm nhất.

Do bão đi chậm lại và đi dọc bờ biển, vùng ảnh hưởng của mưa và mưa thực tế sẽ cao hơn dự báo ngày 27/9. Mưa phổ biến sẽ tầm độ khoảng 300 đến 400 mm, cao hơn mức dự báo hôm qua (200 đến 250 mm). Đặc biệt nguy hiểm là mưa cục bộ (tức là mưa 300 mm/3 tiếng đồng hồ) sẽ rất nhiều ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An. Mưa cục bộ này ảnh hưởng rất lớn đến sạt lở đất và lũ quét, đặc biệt là khu vực miền núi.

Bộ Quốc phòng huy động hơn 300.000 cán bộ, hơn 8.000 phương tiện chống bão

Tại buổi họp, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng cho biết, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đến Thanh Hóa, kiểm tra khu neo đậu tàu thuyền, khu vực tránh trú bão cho người dân.

Sáng 28/9, đoàn tiếp tục kiểm tra tại cảng Cửa Lò (Nghệ An), khu tránh trú tại Trường Tiểu học Nghi Thủy, khu neo đậu tàu ở phường Xuân Hội (Hà Tĩnh) và công tác hộ đê tại xã Thạch Hải. Các lực lượng quân đội, dân quân tự vệ cùng địa phương khẩn trương triển khai, bảo đảm an toàn cho người dân. Bộ Quốc phòng đã bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực bão số 10 là 344.413 cán bộ chiến sĩ, 8.166 phương tiện các loại.

Quân khu 4 đã huy động trước mắt 9.852 cán bộ, chiến sĩ, cùng phương tiện tham gia phòng chống, cứu hộ, cứu nạn. Ngoài ra, khoảng 2.000 cán bộ, chiến sĩ được bố trí sẵn tại 16 khu vực trọng điểm, mang theo lương khô, bảo đảm liên lạc và hậu cần trong điều kiện địa hình hiểm trở, có khả năng bị chia cắt, cô lập. Các lực lượng này vừa sẵn sàng hỗ trợ nhân dân trong bão, vừa thực hiện nhiệm vụ sau bão, khắc phục hậu quả thiên tai.

Chiều 28/9, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Công văn 17940-CV/VPTW yêu cầu hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương khẩn trương, chủ động ứng phó bão số 10.

Văn bản nêu bão có khả năng gây gió mạnh cấp 11–12, giật cấp 14 khi vào đất liền; mưa lớn 200–400 mm, cục bộ trên 600 mm, nước dâng 1–1,5 m, tác động trực tiếp khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, trọng tâm Thanh Hóa đến Đà Nẵng từ 28–30/9 và những ngày sau. Nguy cơ rất cao ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá; đe dọa các tuyến đê trực diện biển và an toàn hồ chứa.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu: Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể tại khu vực ảnh hưởng triển khai ngay phương án ứng phó tổng hợp: bảo đảm an toàn dân cư, tài sản Nhà nước và nhân dân; kiểm tra hệ thống đê điều, hồ chứa; chủ động sơ tán, cấm biển, phân luồng giao thông khi cần thiết.

Tổ chức trực ban, cập nhật báo cáo hằng ngày về Văn phòng Trung ương Đảng trước 16h; siết kỷ luật thông tin, bảo đảm chỉ huy thống nhất.

Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình và công tác ứng phó.