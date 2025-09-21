Bão Ragasa tăng lên cấp siêu bão, gió giật tới 230km/h: 7 đài quốc tế dự báo sẽ đổ bộ vào Việt Nam

Bản tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng 21/9, bão nhiệt đới Ragasa đã mạnh lên thành siêu bão.

Vào 13h chiều nay, vị trí tâm bão cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 430km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183km/giờ), giật trên cấp 17 (230km/h). Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h.

Theo nhận định của ông Nguyễn Văn Hưởng, các Trung tâm Dự báo bão quốc tế đang có những dự báo tương đối khác nhau, hiện có một khả năng đó là khi bão gần đến Biển Đông thì bão đi ngoặt lên phía Bắc vào khu vực Phúc Kiến, Đài Loan (Trung Quốc). Khả năng này nếu xảy ra thì ít tác động đến Việt Nam, tuy nhiên xác xuất này chỉ khoảng 20%.

Dự báo đường đi của bão Ragasa (Ảnh: Tiền phong).

Xác xuất cao nhất của bão Ragasa có khả năng sẽ di chuyển vào Biển Đông vào ngày 23/9. Khi vào Biển Đông có 2 kịch bản có khả năng xảy ra:

Kịch bản thứ nhất: Bão đi dọc vùng ven biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), đi qua khu vực Lôi Châu (Trung Quốc) và có khả năng tác động đến Việt Nam.

Với kịch bản này, cường độ bão khi đi dọc ven biển Trung Quốc sẽ suy yếu đi đáng kể và khi tác động đến nước ta thì cường độ bão cũng giảm cấp.

Kich bản thứ 2: Khi vào Biển Đông, bão duy trì tốc độ và hướng di chuyển chủ đạo theo hướng Tây. Với kịch bản này, bão sẽ ảnh hưởng tới Việt Nam với cường độ mạnh, gây gió mạnh, mưa lớn.

Ông Nguyễn Văn Hưởng phân tích, cùng với kịch bản đường đi của bão men theo ven biển Trung Quốc hoặc bão di chuyển theo hướng Tây thì khoảng từ ngày 25-27/9, hoàn lưu của bão có khả năng cao gây ra đợt mưa lớn, gió mạnh ở khu vực ven biển Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa - Huế.

Bên cạnh đó, một chuyên gia ngành khí tượng thủy văn thông tin trên tờ Thanh niên, hiện 7 đài khí thủy văn trong khu vực và quốc tế gồm: Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Philippines, Hàn Quốc đều có chung nhận định, bão Ragasa sẽ đổ bộ vào đất liền Việt Nam trong ngày 26/9.