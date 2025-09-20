Bão Ragasa tăng cấp rất nhanh, diễn biến khó lường

Vào 7h sáng nay (20/9), tâm bão Ragasa cách đảo Luzon của Philippines khoảng 750km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Như vậy, so với thời điểm 7h sáng qua, bão Ragasa đã tăng 3 cấp.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, trong ngày và đêm nay, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km/h và tiếp tục mạnh thêm.

Đến 7h sáng 21/9, tâm bão còn cách đảo Luzon khoảng 530km với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Trong ngày và đêm 21/9, bão Ragasa tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và tiếp tục mạnh thêm. Dự báo đến 7h sáng 22/9, bão chỉ còn cách đảo Luzon khoảng 240km với cường độ cấp 15, giật cấp 17.

Dự báo trong ngày và đêm 22/9, bão vẫn giữ hướng di chuyển tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và tiếp tục mạnh thêm, đi vào Biển Đông trong đêm 22/9. Đến 7h sáng 23/9, tâm bão trên khu vực đông bắc của Biển Đông với cường độ cấp 15-16, giật trên cấp 17, tiệm cận một siêu bão.

Dự báo sau khi vào Biển Đông, hướng di chuyển của bão Ragasa còn rất khó lường do sự chi phối của nhiều yếu tố. Các đài khí tượng thế giới cũng đưa ra nhiều kịch bản khác nhau về đường đi của bão.

Dự báo mới nhất về đường đi của bão Ragasa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, sau khi vào Biển Đông, bão sẽ di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, hướng về bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc vào khoảng ngày 25/9, sau đó bão có thể vào vịnh Bắc Bộ.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo bão mới nhất.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia cũng có công văn gửi UBND các tỉnh/thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão.

Thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra, đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Dự báo trên biển, từ chiều 22/9, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11. Từ đêm 22/9 tăng lên cấp 10-13, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14-16, giật trên cấp 17, sóng biển cao 4-8m, vùng gần tâm bão trên 10m, biển động dữ dội.