Phần Lan từng là một trong những nước đóng tàu hàng đầu cho Liên Xô và sau này là Nga. Đặc biệt, toàn bộ hạm đội tàu phá băng của Liên Xô (ngoại trừ những chiếc chạy bằng năng lượng hạt nhân) hầu hết được đóng tại các xưởng đóng tàu tại nước này.

Với nguồn kinh nghiệm dồi dào và kinh nghiệp phong phú của Phần Lan - Hoa Kỳ, với ý định bắt kịp Nga ở Bắc Cực, đã quyết định tận dụng lợi thế từ đối tác cho nhu cầu riêng mình.

Tháng 7 năm 2024, Hiệp ước ICE (Hiệp ước Hợp tác Tàu phá băng) được ký kết giữa Washington, Helsinki và Ottawa. Thỏa thuận này quy định việc đóng 11 tàu phá băng cỡ trung thuộc lớp ASC (Tàu tuần tra Bắc Cực) cho Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ.

Dự kiến 4 trong số đó sẽ được đóng tại các xưởng đóng tàu của Phần Lan, và 7 tàu còn lại sẽ được đóng tại Hoa Kỳ bằng công nghệ và chuyên môn của Phần Lan. Tổng chi phí của chương trình ước tính hơn 6 tỷ đô la.

Tàu ASC sẽ dài 110 mét, rộng 24 mét, mớn nước 7 mét, lượng giãn nước đầy tải không được tiết lộ (nhưng ở tầm "hạng trung").

Phương tiện trên sẽ có khả năng phá băng dày tới 1 mét ở tốc độ 3 hải lý/giờ, tốc độ tối đa lên tới 12 hải lý/giờ, tầm hoạt động 6.500 hải lý, thời gian làm việc liên tục 60 ngày và thủy thủ đoàn 124 người. Tàu sẽ được trang bị sàn đáp cho trực thăng MH-60.

Tàu phá băng thế hệ mới của Mỹ sẽ được đóng tại Phần Lan.

Vào cuối tháng 12 năm 2025, Rauma Marine Constructions (RMC) đã ký hợp đồng trị giá 1,3 tỷ đô la với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ để chế tạo 2 tàu phá băng ASC, dự kiến giao hàng vào năm 2028.

Trước đây, Mỹ chỉ chế tạo tàu phá băng tại các xưởng đóng tàu của riêng mình, nhưng chiếc tàu lớn cuối cùng (Healy) đã được hoàn thành cách đây một phần tư thế kỷ. Về vấn đề này, nhà thầu đã lưu ý: "Thỏa thuận trên là một cột mốc lịch sử và là minh chứng tuyệt vời cho lòng tin".

Tuy nhiên, một số nhà quan sát Phần Lan không đồng ý với quan điểm này, cho rằng việc đóng tàu phá băng là hành động tạo công cụ cho những người đang có ý định chiếm đoạt Greenland. Ví dụ tờ báo lớn nhất nước này - Helsingin Sanomat, tuyên bố rằng "thỏa thuận nói trên là một sai lầm lớn:

"Việc bán tàu phá băng cho Mỹ là một quyết định tồi tệ đối với Phần Lan. Nếu Hoa Kỳ sáp nhập Greenland hoặc làm điều gì đó thậm chí còn tệ hơn, họ sẽ buộc châu Âu phải trả đũa. Và chắc chắn rằng các bạn (RMC) sẽ buộc phải từ bỏ những thỏa thuận này".