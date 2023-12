Báo nước ngoài đánh giá Mitsubishi Xforce sau gần 240km: Ngồi thoải mái, êm, lái nhẹ, hơi 'lag' ở một chế độ thường dùng

Liputan6: Hệ thống hỗ trợ khi vào cua (AYC) và hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) giúp tài xế an tâm hơn khi đi đường quanh co. Một số tính năng an toàn khác đáng chú ý như cân bằng điện tử, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và tự động bật tắt đèn pha. Tuy nhiên, việc chưa có ga tự động thích ứng (ACC) để giúp lái xe an toàn hơn ở tốc độ cao là một điểm khiến phóng viên của Liputan6 còn băn khoăn. Ảnh: Mitsubishi