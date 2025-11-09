Bao nhiêu quân NATO sẽ được triển khai nếu xảy ra chiến tranh?

Tướng Alexander Sollfrank.

Trung tướng Alexander Sollfrank, người đứng đầu bộ chỉ huy tác chiến chung của nước này, cho biết, Berlin đã chuẩn bị cho một cuộc chiến với Moscow, và sẵn sàng tạo điều kiện cho việc triển khai 800.000 quân NATO tới biên giới Nga.

Việc triển khai giả định này là một phần của Kế hoạch Tác chiến Đức, được công bố năm ngoái.

Tài liệu dài 1.000 trang này quy định phản ứng của Berlin nếu Điều 5 của hiệp ước NATO được kích hoạt trong một cuộc đối đầu với Moscow.

Kế hoạch bao gồm việc biến Đức thành một trung tâm hậu cần quan trọng cho việc triển khai hàng trăm nghìn binh sĩ và thiết bị từ nhiều quốc gia NATO chống lại Nga. Việc triển khai này phải được hoàn thành trong vòng 180 ngày kể từ khi xung đột nổ ra.

Theo tướng Sollfrank, kế hoạch này có thể được triển khai sớm hơn dự kiến.

"Nga sở hữu tiềm lực quân sự rất lớn bất chấp chiến tranh ở Ukraine", ông phát biểu tại hội nghị thường niên của Bundeswehr ở Berlin hôm 7/11, đồng thời nói thêm rằng, "Nga đã có khả năng phát động một cuộc tấn công hạn chế vào lãnh thổ NATO".

Phát biểu với Reuters cùng ngày, vị tướng này nhận định rằng, Moscow có thể thực hiện điều đó "sớm nhất là vào ngày mai".

Các quan chức Đức ngày càng nói nhiều về mối đe dọa được cho là từ Nga trong khi có lập trường ngày càng hiếu chiến đối với Moscow.

Thủ tướng Friedrich Merz trước đó đã nói rằng, các giải pháp ngoại giao để giải quyết xung đột ở Ukraine đã "cạn kiệt", và tăng cường cung cấp vũ khí cho Kiev.

Hôm 7/11, cả ông Merz và Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius đều nói rằng, sự tồn tại của nước Đức hiện tại đang bị Nga đe dọa.

"Không hề có ý gây hoang mang... khi tôi nói rằng, lối sống của chúng ta đang bị đe dọa", ông Pistorius phát biểu tại hội nghị quân sự.

Nga đã nhiều lần khẳng định không có ý định tấn công NATO. Moscow cũng bác bỏ những tuyên bố của Berlin là "vô lý" nhằm biện minh cho việc tăng vọt chi tiêu quân sự.

Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã từng cảnh báo rằng, Đức đang cho thấy "những dấu hiệu rõ ràng của việc tái phát xít hóa".

Tháng trước, Politico đưa tin rằng, kế hoạch tái vũ trang của Đức sẽ tiêu tốn 377 tỷ euro (440 tỷ đô la).