Báo Nga: Mọi thứ đã thay đổi lúc 00:23, ông Putin ra mệnh lệnh bí mật - Quân Nga đánh lớn chưa từng có

"Mọi thứ đã thay đổi lúc 00:23"

Theo tờ Sumy News (Nga), vào lúc 00:23 ngày 15/7 (theo giờ Moscow), lực lượng vũ trang Nga đã đột phá thành công vào khu định cư Miropolie trong chiến dịch tấn công Sumy. Hiện tại, giao tranh đang diễn ra ở khu vực ngoại ô phía bắc khu định cư này.

Bên cạnh đó, đụng độ ác liệt cũng đang diễn ra tại khu định cư Kondratovka - nơi quân Ukraine ra sức phản công. Để áp đảo thế trận, ngoài pháo phản lực, quân đội Nga đã huy động cả không quân.

Theo Sumy News, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra một mật lệnh liên quan đến việc thiết lập vùng đệm tại tỉnh Sumy (Ukraine) để Kiev không thể đột phá một lần nữa vào các tỉnh Kursk và Belgorod nằm sát biên giới của Nga.

Nhiều khu dân cư ở Sumy đã được sơ tán. Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky từ chối sơ tán toàn bộ tỉnh này, nhưng không nêu rõ lý do cho quyết định của mình.

Theo Sumy News, quân đội Ukraine tại Sumy đang rơi vào trạng thái hỗn loạn. Ảnh: EuroNews

Từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 6 năm 2025, Nga đã triển khai một lực lượng binh sĩ và khí tài lớn ở biên giới Sumy mà Kiev – cũng như nhiều quan sát viên quốc tế – đánh giá là chưa từng có tiền lệ.

Hãng tin Reuters (Anh) dẫn lời Tổng thống Zelensky cho biết, hơn 50.000 binh sĩ Nga, bao gồm cả các đơn vị tinh nhuệ, đã được tập trung tại khu vực giáp ranh tỉnh Kursk, chuẩn bị cho một đợt tấn công mùa hè quy mô lớn vào Sumy.

Dữ liệu từ các nhóm giám sát chiến sự cho thấy chỉ trong vòng hai tuần, quân Nga đã chiếm giữ hơn 150 km² lãnh thổ gần biên giới, đẩy lùi quân Ukraine sâu vào bên trong khoảng 25–30 km, khiến thành phố Sumy rơi vào tầm pháo kích và tấn công bằng máy bay không người lái.

Không chỉ sử dụng bộ binh, Nga còn phối hợp pháo phản lực, tên lửa tầm ngắn Iskander và không quân, liên tục tấn công vào kho đạn, trung tâm chỉ huy và tuyến hậu cần của Ukraine. Đây được xem là đợt tấn công phối hợp dữ dội và áp đảo nhất mà khu vực Sumy từng hứng chịu kể từ khi xung đột bắt đầu.

Về mục tiêu chiến lược, Nga muốn thiết lập một vùng đệm an toàn khoảng 10 km bên trong lãnh thổ Ukraine. Các nhà phân tích nhận định, nếu đợt tấn công này thành công, Nga không chỉ củng cố được biên giới phía bắc mà còn tạo ra áp lực lớn lên hệ thống phòng thủ tổng thể của Kiev.

Theo Sumy News, quân đội Nga đang ráo riết thực hiện mật lệnh của ông Putin. Ảnh: TST

Chiến dịch quy mô chưa từng có của Nga

Đáng lưu ý, những diễn biến dồn dập tại Sumy, với các đòn tấn công dồn dập và mệnh lệnh mật của ông Putin, mới chỉ là một phần trong chiến dịch quy mô lớn mà Nga đang triển khai trên khắp chiến tuyến Ukraine.

Trong bài phân tích đăng tải trên podcast “Rachman Review” của Financial Times (FT), Ben Hall - biên tập viên khu vực châu Âu của tờ Financial Times (Anh), đã phỏng vấn ông Franz-Stefan Gady, chuyên gia quân sự và tác giả cuốn The Return of War, để bàn về tình hình chiến sự tại Ukraine, gần ba năm rưỡi kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ông Gady cho biết Nga hiện đã triển khai gần 700.000 binh sĩ cho chiến dịch mùa hè năm nay. Truyền thông Nga cho biết, đây sẽ là chiến dịch tấn công với quy mô chưa từng có. Các đòn tấn công tập trung mạnh nhất ở miền Đông, đặc biệt tại Donbas, với mục tiêu chiếm Kostyantynivka, Pokrovsk và bao vây Slovyansk, Kramatorsk. Dù Nga tăng cường tấn công, các mũi đột phá vẫn nhỏ lẻ, thiếu phối hợp quy mô lớn, và Ukraine đã kịp thời bịt các lỗ hổng phòng tuyến.

Theo ông Franz‑Stefan Gady, chiến dịch mùa hè 2025 của Nga là chiến dịch quy mô chưa từng có trong lịch sử châu Âu. Ảnh: FT

Tại phía Bắc, Nga đang tìm cách thiết lập vùng đệm trên lãnh thổ Ukraine quanh Sumy – một trung tâm hậu cần quan trọng – liên tục pháo kích bằng drone, pháo binh và tên lửa. Dù quân Ukraine đã đẩy lùi một số mũi tiến công, lực lượng phòng thủ ở đây rất mỏng, thiếu bộ binh trầm trọng.

Ông Gady nhấn mạnh: dù công nghệ (drone, pháo) quan trọng nhưng lính bộ binh vẫn là yếu tố then chốt, và hiện Ukraine đang thiếu lính trầm trọng do hạn chế huy động quân, yếu kém trong huấn luyện và mệt mỏi sau nhiều năm chiến tranh.

Nga cũng đang đẩy mạnh các cuộc tấn công bằng hàng trăm drone và tên lửa nhắm vào thành phố Ukraine, với mục tiêu phá hủy ý chí kháng cự, làm suy yếu ngành công nghiệp quốc phòng, và cản trở đầu tư phương Tây. Ukraine phụ thuộc nặng vào viện trợ phòng không từ Mỹ và châu Âu, và chưa thể tự khắc phục điểm yếu này.

Ông Gady nhận định chính quyền Mỹ, đặc biệt dưới thời Trump, đang phát tín hiệu muốn “chuyển giao” trách nhiệm Ukraine cho châu Âu.

Tuy nhiên, nội bộ châu Âu vẫn chia rẽ: một số nước như Pháp, Anh sẵn sàng hỗ trợ sâu hơn, nhưng nhìn chung, chưa có đồng thuận về việc Ukraine giữ vai trò gì trong kiến trúc an ninh châu Âu, hay thậm chí có cân nhắc cử quân tới Ukraine sau thỏa thuận ngừng bắn.

Cuối cùng, ông Gady nhấn mạnh rằng chiến tranh là cuộc đấu ý chí, và cả hai bên – đặc biệt là Ukraine – đang phải đối mặt không chỉ với bài toán chiến thuật, mà cả câu hỏi lớn về động lực chính trị, xã hội và quốc tế để duy trì cuộc kháng chiến lâu dài.

(Theo Sumy News, FT, Reuters)