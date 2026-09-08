Báo Nga: Iran đã chuyển các 'điều kiện' cho Mỹ

Iran được cho là đã chuyển các điều kiện cho Mỹ nhằm thúc đẩy đàm phán, trong đó yêu cầu Washington chấm dứt các cuộc tấn công quân sự, trừng phạt kinh tế và phong tỏa hải quân.

Theo RT, Iran đã chuyển các "điều kiện" cho Mỹ trong bối cảnh hai bên tìm cách tháo gỡ căng thẳng liên quan đến chương trình hạt nhân và hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

Tehran thúc giục Washington thực hiện các cam kết được nêu trong Bản ghi nhớ Islamabad hồi tháng 6. Tuy nhiên, theo Financial Times, Mỹ đang tìm kiếm một thỏa thuận mới, rộng hơn, bao gồm vấn đề eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei hôm thứ Hai (7/9) cho rằng, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran là trở ngại chính đối với hoạt động thanh sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Ông Baqaei cho rằng Washington phải chịu trách nhiệm về việc IAEA không thể tiếp cận các cơ sở này, đồng thời cáo buộc Mỹ sử dụng vấn đề thanh sát để gia tăng sức ép lên Tehran.

Ảnh minh hoạ.

Theo quan chức Iran, nếu muốn giải quyết xung đột, Washington phải chấm dứt các cuộc tấn công quân sự, trừng phạt kinh tế và phong tỏa hải quân.

"Trách nhiệm từ lâu đã thuộc về phía Mỹ... Washington phải chấm dứt các cuộc tấn công quân sự, trừng phạt kinh tế và phong tỏa hải quân nếu muốn giải quyết xung đột", ông nói.

Ông Baqaei nhấn mạnh ngoại giao vẫn là một "quá trình năng động và liên tục", đồng thời cho biết các phái đoàn Oman và Pakistan đã đến Iran trong những tuần gần đây. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng đã hội đàm với đại diện Qatar tại Tehran hôm Chủ nhật.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari cho biết Doha đã đưa ra một số ý tưởng và đang xem xét nhiều kịch bản nhằm giải quyết những lo ngại của cả Washington và Tehran.

Trong khi đó, Iran và Oman được cho là đã đạt tiến triển đáng kể trong đàm phán về một thỏa thuận riêng, nhằm thiết lập tuyến vận chuyển an toàn tạm thời qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, các quan chức Iran nhấn mạnh thỏa thuận này không đồng nghĩa với việc Hormuz được mở cửa hoàn toàn.

Iran sẽ thiết lập "vùng hạn chế" mới ngoài eo biển Hormuz

Trong một diễn biến đáng chú ý, quan chức an ninh cấp cao Iran Mohsen Rezaei cho biết Tehran sẽ công bố một "vùng hạn chế" mới đối với hoạt động hàng hải bên ngoài eo biển Hormuz trong những ngày tới.

Theo ông Rezaei, khu vực này sẽ bắt đầu từ tuyến phong tỏa của Hải quân Mỹ và kéo dài vào một số khu vực của Vịnh Ba Tư, hướng tới các cảng quan trọng.

"Bất kỳ tàu nào đi vào khu vực mới này sẽ bị đưa vào danh sách trừng phạt", ông Rezaei nói, đồng thời cảnh báo điều này có thể ảnh hưởng đến hoạt động bảo hiểm và khả năng đi qua eo biển Hormuz của các tàu trong tương lai.

Ông Rezaei khẳng định eo biển Hormuz vẫn "hoàn toàn đóng cửa và nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang" Iran, đồng thời bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng tuyến đường thủy này đã được mở lại.

Theo quan chức Iran, trước các cuộc tấn công của Mỹ và Israel hồi cuối tháng Hai, hơn 100 tàu thuyền đi qua Hormuz mỗi ngày. Hiện con số này chỉ còn khoảng 7-8 tàu mỗi ngày, chủ yếu vận chuyển hàng hóa thiết yếu cho Iran.

Ông Rezaei cáo buộc Mỹ đang tìm cách đưa 5-6 tàu qua khu vực với chi phí lớn, nhưng nhiều tàu "thường bị bắt giữ".

Quan chức Iran cho biết Tehran không đánh chìm các tàu này vì chúng vận chuyển dầu và việc phá hủy tàu có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường.