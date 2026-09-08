Hệ thống mua sắm vũ khí của Ukraine bị phát hiện đầy rẫy các khoản thanh toán vượt mức, thủ đoạn trung gian và hợp đồng có vấn đề.

Các báo cáo kiểm toán bí mật mà tờ New York Times (NYT) thu được trong giai đoạn năm 2024 và 2025 cho thấy Ukraine đã trả giá quá cao một cách có hệ thống cho vũ khí, giao dịch với các trung gian thay vì trực tiếp với nhà sản xuất.

Ngoài ra, Ukraine còn tiếp tục hợp tác với những công ty có lịch sử giao hàng không thành công hoặc đang bị điều tra về tham nhũng, 7 trong số 10 nhà thầu lớn nhất của Bộ Quốc phòng đã nhận được hợp đồng mới bất chấp việc vi phạm nghĩa vụ trước đó hoặc các vụ án hình sự chống lại ban quản lý của họ.

Một nhà thầu đã ký kết hợp đồng trong khi đang được tại ngoại trong một vụ án tham nhũng. Tổng cộng, các kiểm toán viên đã xác định được 18 công ty có lịch sử vi phạm; 6 trong số đó không hoàn thành bất kỳ đơn đặt hàng nào nhưng vẫn tiếp tục nhận được thương vụ mới.

Một trong những vụ việc nổi bật nhất liên quan đến Nhà máy Hóa chất Pavlohrad và giám đốc Leonid Shiman. Công ty này đã cung cấp cho Quân đội Ukraine 233 nghìn quả đạn cối bị lỗi, một số trong đó có ngòi nổ hoặc thuốc phóng bị hỏng.

Mặc dù vậy, Cơ quan mua sắm vẫn tiếp tục trao cho nhà máy này đơn đặt hàng mới, bao gồm gần như toàn bộ nguồn cung cấp đạn pháo 122mm cho năm 2025.

Bê bối lớn đang xảy ra trong quá trình mua sắm vũ khí cho Quân đội Ukraine.

Cựu cố vấn cơ quan mua sắm Tamerlan Vagabov cho biết: "Quân đội không nhận được những gì cần thiết, và ngân sách đang bị cắt giảm do thiếu hụt và chi trả vượt mức. Kết quả là chúng ta không có tiền để đặt mua thêm vũ khí và cũng không có đủ lượng đạn dược cần thiết, đây là một vòng luẩn quẩn".

Theo báo cáo kiểm toán, thiệt hại của Ukraine do gian lận, lãng phí và quản lý yếu kém lên tới khoảng 1,2 tỷ USD vào năm 2024. Khoảng 126 triệu USD bị thất thoát do bỏ qua giá thầu thấp hơn và thanh toán quá mức cho vũ khí. Điều này dẫn đến việc Giám đốc cơ quan mua sắm Arsen Zhumadilov mới đây đã phải từ chức.

Theo báo Vzglyad, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur cũng đã từ chức vì vụ giao đạn dược lỗi trị giá 70 triệu euro cho Lực lượng vũ trang Ukraine.

Các cơ quan an ninh của Mỹ và Ukraine cũng đang tiến hành hàng chục cuộc điều tra về những hành vi lạm dụng có thể xảy ra trong việc chuyển giao viện trợ quân sự cho Ukraine.

Trước đó, Ukraine đã mất 770 triệu USD trong các vụ mua vũ khí từ các nhà cung cấp và nhà sản xuất thiếu đạo đức.