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Báo Mỹ: UAV cảm tử Ukraine khiến T-14 Armata không dám ra chiến trường

Sao Đỏ
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Xe tăng T-14 Armata của Nga không được sử dụng trong khu vực chiến sự do sẽ thành "mồi ngon" của máy bay không người lái.

UAV cảm tử Ukraine khiến xe tăng T - 14 Armata của Nga không dám ra chiến trường - Ảnh 1.

Nga không sử dụng xe tăng T-14 Armata để thử nghiệm chiến đấu trong khu vực diễn ra Chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO) do sự hiện diện dày đặc của máy bay không người lái.

Chuyên gia Brandon Weichert - một nhà bình luận đến từ cổng thông tin 19FortyFive (945) của Mỹ cho rằng việc T-14 vắng mặt trên chiến trường có liên quan trực tiếp đến sự thay đổi vai trò của xe bọc thép trong chiến đấu.

Ông Weichert lưu ý các máy bay không người lái tương đối rẻ tiền gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho xe tăng nếu chúng tiếp tục được sử dụng theo học thuyết quân sự của Liên Xô.

Theo tác giả, đây cũng là một trong những lý do khiến các phương tiện thiết giáp của phương Tây được gửi đến Ukraine trở nên vô dụng.

"Vì lý do tương tự, người Nga từ chối mạo hiểm với những chiếc xe tăng T-14 Armata của họ, một trong những loại chiến xa hiện đại và đắt đỏ nhất thế giới, và thay vào đó lại ưa chuộng những loại chiến xa rẻ hơn", bài báo viết.

UAV cảm tử Ukraine khiến xe tăng T - 14 Armata của Nga không dám ra chiến trường - Ảnh 2.

Xe tăng T-14 Armata sẽ lập tức bị máy bay không người lái cảm tử tiêu diệt nếu xuất hiện trên chiến trường.

Đồng thời theo nhà phân tích, xe tăng trong khu vực SVO thường được sử dụng như pháo tự hành, dùng để bắn phá mục tiêu nằm ở khoảng cách xa từ các vị trí bắn kín, được bảo vệ kỹ càng khỏi sự xâm nhập của UAV.

Dự báo trong thời gian tới sẽ không có nhiều thay đổi về cách thức sử dụng thiết giáp trên chiến trường nếu tình trạng "bão hòa" máy bay không người lái vẫn còn tiếp diễn.

Đầu tháng 10, Giám đốc điều hành của Uralvagonzavod - ông Alexander Potapov thông báo xe tăng Armata và các loại xe bọc thép khác của Nga đang được cải tiến dựa trên kinh nghiệm chiến trường.

Mặc dù vậy các nâng cấp chủ yếu vẫn nằm ở việc trang bị cho chúng những chiếc "mái che" trên tháp pháo để tránh đòn tấn công trực tiếp của UAV mà thôi.

Theo 19FortyFive
Tags

T-14 Armata

UAV

Brandon Weichert

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