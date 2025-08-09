Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) đã triển khai tiêm kích Su-35 để yểm trợ cho máy bay ném bom và cường kích tấn công mặt đất trong một loạt cuộc không kích vào các cơ sở và thiết bị quân sự của Ukraine, Tạp chí Mỹ Military Watch (MW) đưa tin.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó đã báo cáo rằng phi hành đoàn máy bay chiến đấu đa năng siêu cơ động Su-35S với vector lực đẩy được kiểm soát của VKS đã thực hiện nhiệm vụ chiến đấu vì lợi ích của nhóm tác chiến "Yuzhnaya" trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt.

Mục đích của nhiệm vụ chiến đấu trên không là yểm trợ trong khu vực hoạt động được chỉ định cho máy bay ném bom và cường kích cũng như trực thăng của hàng không lục quân trong những trận oanh tạc vào các cơ sở và trang thiết bị quân sự của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Tiêm kích Su-35 của Nga hiện là chiến đấu cơ mạnh nhất trên chiến trường Ukraine.

Su-35 đã đóng vai trò chủ đạo trong tác chiến không quân kể từ tháng 2 năm 2022, ấn phẩm MW nhấn mạnh. Một trong những thành công đáng chú ý nhất của dòng máy bay chiến đấu này là trận chiến vào ngày 5 tháng 3 năm 2022, khi một máy bay Nga bắn hạ 4 chiếc Su-27 của Ukraine gần Zhitomir.

Bên cạnh đó, tiêm kích Su-35 cũng đã phá hủy một số máy bay chiến đấu Su-27, Su-24M, Su-25, trực thăng Mi-8 và nhiều loại UAV khác nhau của Kyiv.

"Các nguồn tin Ukraine và một số nhà phân tích quốc tế đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Su-35 mang lại cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga ưu thế rõ ràng so với các máy bay chiến đấu Mirage 2000, F-16 và Su-27 mà Không quân Ukraine sử dụng", tờ MW viết.

Theo ấn phẩm này, gần đây họ biết rằng Su-35 đã được trang bị vũ khí mới giúp nâng cao khả năng chiến đấu trên không, đó chính là tên lửa Izdeliye 180, còn được gọi là R-77M.

Có thông tin cho biết tên lửa này được trang bị hệ thống dẫn đường radar chủ động và có tầm bắn lên tới 190 km, mang lại ưu thế lớn hơn nữa trên chiến trường.