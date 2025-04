Challenger 3 là phiên bản hiện đại hóa sâu từ Challenger 2. Thân xe được gia cố lớp giáp và nhà sản xuất cũng có kế hoạch lắp đặt các hệ thống phòng vệ chủ động tương tự Trophy của Israel trên các xe tăng mới. Động cơ mới của cỗ chiến xa này mạnh hơn 300 mã lực so với phiên bản cũ.

Thay đổi lớn nhất được thực hiện trên xe tăng Challenger 3 là việc thay thế pháo nòng xoắn 120 mm bằng pháo nòng trơn 120 mm. Trong một thời gian dài, các kíp chiến đấu người Anh ưa chuộng đạn xuyên giáp nổ mạnh - loại mà nhiều quốc gia khác đã từ bỏ vì hiệu quả bị giảm đi đáng kể khi gặp phải vỏ giáp composite.

Đây là lý do tại sao trước kia xe tăng Anh được trang bị pháo chính nòng xoắn - khi sử dụng chúng, hiệu quả của đạn pháo nổ mạnh xuyên giáp sẽ cao hơn.

Tuy nhiên xe tăng T-90M của Nga, đã được đưa vào sử dụng, không giống như Challenger 3, đang nắm giữ một số lợi thế quan trọng, tờ 19FortyFive lưu ý một trong số đó là pháo 125 mm.

"Hệ thống vũ khí mạnh mẽ này vượt trội so với loại tương tự trên xe tăng NATO xét về mặt vật lý thuần túy, khi chiến xa phương Tây sử dụng pháo 120 mm", tờ 19FortyFive viết.

Theo ấn phẩm này, một ưu điểm khác của xe tăng Nga là trọng lượng nhẹ hơn và hình dáng thấp hơn. Điều này khiến MBT trở thành mục tiêu khó khăn hơn cho nhắm bắn ở tầm xa. Ngoài ra kíp lái T-90M cũng ít hơn một người và công việc nạp đạn được thực hiện bởi hệ thống cơ giới hóa.

Xe tăng Challenger 3 của Anh mới chỉ tồn tại ở dạng nguyên mẫu.

Tuy nhiên theo 19FortyFive, lợi thế chính của T-90M so với xe tăng Challenger 3 do Anh sản xuất là kinh nghiệm chiến đấu. Mặc dù những chiếc xe tăng này bị tổn thất lớn trên chiến trường Ukraine khả năng học hỏi từ kinh nghiệm này là một lợi thế quan trọng so với vũ khí phương Tây chưa được thử nghiệm trong thực chiến, ấn phẩm 1945 kết luận.

Chúng ta hãy nhớ lại rằng đoạn video mới được công bố gần đây về một chiếc xe tăng T-90M cho thấy nó đã chịu được hàng chục cuộc tấn công từ máy bay không người lái FPV.

Cũng vào đầu năm, giới truyền thông biết rằng xe tăng T-90M đã bắt đầu được trang bị hệ thống phòng vệ chủ động Arena-M.

Hệ thống phòng vệ chủ động Arena-M đánh chặn đa dạng các loại mục tiêu khác nhau.