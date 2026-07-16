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Báo Mỹ: Hạm đội tàu ngầm Nga có thể dễ dàng xuyên thủng hàng phòng thủ NATO

Bạch Dương
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Mặc dù sức mạnh hạm đội tàu mặt nước suy giảm nghiêm trọng nhưng sức mạnh tác chiến dưới nước của Hải quân Nga vẫn không ngừng được mở rộng.

Hiện tại, Nga có hơn 250 tàu hải quân đang hoạt động thuộc 4 hạm đội. Thực tế này đã được ấn phẩm chuyên ngành của Mỹ National Interest (NI) nhấn mạnh. Tạp chí này cũng lưu ý hạm đội tàu nổi của Nga đã bị suy yếu nghiêm trọng do tình trạng trì trệ công nghiệp kéo dài.

"Độ tin cậy của tàu sân bay duy nhất mà nước này sở hữu - chiếc Đô đốc Kuznetsov từ lâu đã là một vấn đề đáng lo ngại. Nó đã ngừng hoạt động vào năm 2017 và khi cuộc xung đột ở Ukraine tiêu tốn ngày càng nhiều nguồn lực, Nga có thể xem xét việc tháo dỡ", tờ NI cho biết.

Tuy nhiên, bài báo cũng cho biết thêm rằng Nga có nhiều điều đáng tự hào trong nghệ thuật tác chiến tàu ngầm. Vấn đề đáng chú ý là điều này đã đúng ngay từ thời Liên Xô.

"Từ lâu Nga đã nhận thấy khả năng tàu ngầm Liên Xô, nếu cần thiết, có thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ của châu Âu và gây thiệt hại cho Mỹ cùng các đồng minh NATO ở Đại Tây Dương", ấn phẩm NI nhấn mạnh.

Hạm đội tàu ngầm hạt nhân Nga khiến NATO đặc biệt lo ngại.

Các nhà báo Mỹ thông tin thêm, Nga hiện đang sở hữu 12 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo lớp Delfin (tên gọi của NATO là Delta IV) và nhiều chiếc lớp Borei đang hoạt động, cũng như 49 tàu ngầm tấn công trang bị tên lửa hành trình.

Điều đáng chú ý là sức mạnh của hạm đội tàu ngầm Nga hiện đang gây ra mối lo ngại nghiêm trọng không chỉ ở Mỹ mà còn ở châu Âu. Ví dụ, Anh gần đây đã phân bổ nguồn lực đáng kể cho một chương trình nhằm chống lại tàu ngầm Nga.

Nhận thấy sức mạnh tác chiến dưới nước của Nga, Anh đã liên minh với Oslo - khi Na Uy cũng là quốc gia cảnh giác với hoạt động tàu ngầm của Nga và không có ý định tiết kiệm chi phí trong việc đối phó với chúng.

Theo National Interest
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