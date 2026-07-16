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Báo Mỹ đánh giá kế hoạch tấn công bằng tên lửa FP-9 vào Moskva và St. Petersburg

Bạch Dương
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Kế hoạch phóng tên lửa FP-9 của Ukraine đang bị Nga tăng cường lực lượng phòng không nhằm đối phó.

- Ảnh 1.

Theo tạp chí Military Watch (MW), kế hoạch của Ukraine nhằm tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa FP-9 thế hệ mới, dự kiến sẽ được thử nghiệm bay trong năm nay, đang được Nga quan tâm đặc biệt.

Ấn phẩm Mỹ nhắc lại, theo Công ty Fire Point của Ukraine, tên lửa mới được thiết kế để mang đầu đạn nặng 800kg vượt qua khoảng cách 850km.

Nhà sản xuất nhấn mạnh, vũ khí mới "sẽ cho phép nhắm mục tiêu vào Moskva, St. Petersburg, các sở chỉ huy quân sự lớn, trung tâm hậu cần và hạ tầng năng lượng từ các bãi phóng trên lãnh thổ do Ukraine kiểm soát.

Chương trình này đại diện cho một trong những dự án đầy tham vọng nhất được ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine thực hiện kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện vào năm 2022", ấn phẩm MW viết.

- Ảnh 2.

Ukraine đang đẩy mạnh chế tạo vũ khí tấn công tầm xa.

Tuy nhiên, trước nguy cơ lớn, Nga không ngồi yên mà đã sẵn sàng đối phó, theo tờ MW, Nga hiện sở hữu hệ thống phòng không tiên tiến nhất thế giới, đặc biệt là các tổ hợp S-400, với tên lửa đánh chặn vượt trội so với các đối thủ phương Tây ở nhiều thông số.

Tạp chí MW đánh giá: "Tên lửa 48N6DM và 40N6 thế hệ mới được thiết kế để tấn công mục tiêu ở tốc độ vượt quá Mach 14, cho phép chúng nhanh chóng tăng độ cao để tấn công mục tiêu đạn đạo đang lao xuống với tốc độ rất lớn.

Tốc độ này gần gấp 3 lần vận tốc của các tên lửa đánh chặn được phóng bởi hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất, như vậy đặt ra một thách thức đặc biệt nghiêm trọng đối với nỗ lực của Ukraine và các đối tác chiến lược của nước này trong việc phát triển vũ khí có khả năng né tránh hệ thống phòng thủ của Nga".

Vào tháng 6, trang tin Insider dẫn lời người đồng sáng lập Công ty Fire Point - ông Denis Shtilerman cho biết Ukraine đang chờ đợi việc phóng tên lửa đạn đạo FP-9 trong tương lai gần, vũ khí này có thể được coi là đối thủ lớn của hệ thống Iskander-M do Nga sản xuất.

Theo Military Watch
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báo Mỹ

tên lửa FP-9

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