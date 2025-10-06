HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bão Matmo giảm cấp, mỗi giờ đi được khoảng 20km

Khôi Nguyên |

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 11 (Matmo) mạnh 8 (62-74km/h), giật cấp 10, tốc độ khoảng 20km/h.

Bão Matmo giảm cấp, mỗi giờ đi được khoảng 20km- Ảnh 1.

Bão Matmo giảm cấp.

Hồi 6h ngày 6/10, vị trí tâm bão Matmo ở vào khoảng 22.0 độ Vĩ Bắc; 107.3 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Trong 3h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo tới 16h ngày 6/10 bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20 km/h.

Do ảnh hưởng của bão khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3m, biển động mạnh (nguy hiểm đối với tàu thuyền).

Trên đất liền khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 9 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió).

Từ sáng sớm 6/10 đến hết đêm 7/10, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa tới mưa to, lượng mưa 50-150mm, có nơi trên 200mm.

Khu vực Hà Nội ít khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão, cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh.

Dự báo từ sáng 6/10 đến hết ngày 7/10 có mưa vừa tới mưa to (50-100mm, có nơi trên 150mm).

