Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) về Đầu tư Năng lượng Thế giới 2025, đầu tư vào lĩnh vực năng lượng toàn cầu dự kiến đạt 3,3 nghìn tỷ USD trong năm 2025, tăng 2% so với năm 2024.

Nổi bật nhất là sự bùng nổ đầu tư vào năng lượng sạch, bao gồm năng lượng tái tạo như mặt trời, gió, thủy điện; cùng với năng lượng hạt nhân và các công nghệ lưu trữ năng lượng.

Khoảng 2,2 nghìn tỷ USD – chiếm 2/3 tổng đầu tư – sẽ đổ vào lĩnh vực năng lượng sạch, gấp đôi so với 1,1 nghìn tỷ USD dành cho năng lượng hóa thạch như dầu mỏ, khí đốt và than đá.

So với năm 2015, đầu tư năng lượng sạch đã tăng gấp đôi, chứng tỏ xu hướng chuyển đổi năng lượng đang diễn ra nhanh chóng. Đây chính là bước nhảy vọt nghìn tỷ USD mà thế giới cần.

Ảnh minh họa: Jeremy Walker/Getty Images

Sự đầu tư mạnh mẽ này được thúc đẩy bởi nhu cầu điện tăng cao, an ninh năng lượng và cam kết giảm phát thải. IEA nhấn mạnh rằng điện khí hóa và an ninh năng lượng đang trở thành động lực mới, thay vì chỉ tập trung vào khí hậu.

Theo Lộ trình Net Zero mới của IEA, nhờ sự tăng trưởng kỷ lục trong lĩnh vực năng lượng sạch, chúng ta vẫn có thể hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Tuy nhiên, IEA cho biết để đạt được mục tiêu này, đầu tư vào quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch hơn sẽ cần đạt gần 4,5 nghìn tỷ USD/năm vào năm 2030.

Báo cáo của IEA khẳng định, chuyển đổi năng lượng đang diễn ra, và năm 2025 là bước ngoặt quan trọng hướng tới một tương lai xanh hơn, bền vững hơn.