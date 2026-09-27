Một cơn bão mạnh đang ảnh hưởng đến bờ Đông nước Mỹ, gây gió lớn, mưa to, ngập lụt ven biển và mất điện tại nhiều khu vực.

Hơn 70.000 hộ dân và cơ sở sử dụng điện tại vùng đông bắc nước Mỹ đã bị mất điện khi bão Nor’easter mang theo gió mạnh, mưa lớn và nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng đang ảnh hưởng đến hàng chục triệu người.

Cơn bão đang tác động đến nhiều bang dọc bờ Đông, trong đó New Jersey, Massachusetts, Delaware và New York chịu ảnh hưởng đáng kể. Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) cảnh báo lũ lụt nguy hiểm có thể xảy ra dọc bờ biển Trung Đại Tây Dương, đặc biệt tại New Jersey và Delaware.

Sóng lớn đánh vào bờ biển Scituate, bang Massachusetts, khi bão Nor’easter gây ảnh hưởng đến khu vực bờ Đông nước Mỹ (Ảnh: yahoo)

Tại Surf City, một thị trấn ven biển thuộc New Jersey, nước lũ đã tràn vào đường phố và nhấn chìm một số ngôi nhà. Tại Manasquan, cách đó khoảng 55 km về phía Bắc, một số tuyến đường cũng bị ngập. Chính quyền trước đó đã ban hành lệnh sơ tán tự nguyện tại một số khu vực trũng thấp.

Brian Kelly, thị trưởng Sea Bright, New Jersey, cho biết chính quyền địa phương đang chuẩn bị ứng phó với gió mạnh và tình trạng nước dâng. Một số tuyến phố tại thị trấn có thể ngập tới khoảng 1,8 m.

Ông Kelly cho rằng tình trạng ngập lụt lần này có thể nghiêm trọng hơn những đợt thường xảy ra tại địa phương. Chính quyền Sea Bright cũng chuẩn bị mở một trung tâm giải trí để hỗ trợ những người phải sơ tán khỏi các khu vực thấp.

Gió mạnh là một trong những mối nguy hiểm đáng chú ý khác. Matthew Belk, nhà khí tượng học thuộc NWS tại Norton, Massachusetts, cho biết gió giật tại Cape Cod, Martha's Vineyard và Nantucket có thể đạt 60-65 dặm/giờ, tương đương khoảng 97-105 km/giờ. Khu vực quanh Boston có thể ghi nhận gió giật 50-55 dặm/giờ, tương đương khoảng 80-89 km/giờ, trong khi các khu vực sâu trong đất liền có thể ghi nhận gió giật 35-40 dặm/giờ.

Nước lũ tràn vào đường phố tại một khu vực ven biển ở New Jersey khi bão Nor’easter gây ngập lụt trên diện rộng (Ảnh: yahoo)

Theo NWS, gió giật dọc bờ biển New Jersey và Delaware có thể đạt khoảng 60 dặm/giờ, tương đương gần 97 km/giờ. Khu vực đông nam Connecticut và phía đông Long Island, New York, cũng có thể xuất hiện gió mạnh, đủ khả năng làm gãy cành cây và gây đứt đường dây điện.

Các nhà khí tượng học lưu ý thời điểm xuất hiện bão cũng làm gia tăng nguy cơ mất điện. Khi mùa thu mới bắt đầu, nhiều cây cối tại New England vẫn còn giữ lá. Tán lá tạo sức cản lớn hơn khi gió mạnh thổi qua, khiến cành cây dễ gãy và có thể rơi xuống đường dây điện.

Thời tiết xấu cũng gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động hàng không và các sự kiện tại khu vực. Hơn 200 chuyến bay đến và đi từ các sân bay tại Boston, Nantucket, Martha's Vineyard và New York đã bị hủy trong ngày thứ Sáu, trong khi nhiều chuyến bay khác tiếp tục bị hủy trong ngày thứ Bảy.

Một số hãng hàng không đã áp dụng chính sách miễn một số khoản phí thay đổi hoặc hủy vé đối với hành khách trên các chuyến bay đến khu vực bờ Đông trong cuối tuần.

Bão cũng khiến nhiều sự kiện phải thay đổi lịch trình. Đội bóng chày Boston Red Sox đã điều chỉnh lịch thi đấu với Chicago Cubs, trong khi ca sĩ Ed Sheeran hủy hai buổi biểu diễn tại sân vận động Gillette ở Foxborough, Massachusetts, do ảnh hưởng của cơn bão.

Các nhà dự báo cảnh báo điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể tiếp diễn trong suốt cuối tuần, với nguy cơ kết hợp giữa gió mạnh, mưa lớn và nhiều đợt nước dâng do thủy triều. Người dân tại các khu vực ven biển và vùng trũng thấp được khuyến cáo theo dõi sát các thông báo thời tiết và hướng dẫn của chính quyền địa phương.

Nguồn: yahoo, cnn, theguardian