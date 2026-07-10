Theo giới chuyên gia, bạo loạn chống bắt lính ở Lviv là báo động đỏ cho Ukraine, bởi khu vực này thân phương Tây và hầu như không có người Nga.

Giới truyền thông Ukraine ngày 9/7 cho biết, các đơn vị Cảnh sát Quốc gia bổ sung tiếp tục được triển khai đến quận Sykhivskyi của thành phố Lviv, nhằm dẹp yên vụ bạo loạn tự phát của người dân, phản đối hành động của nhân viên TCC (các trung tâm tuyển quân khu vực).

Mọi chuyện bắt đầu vào tối 8/7, xung đột nổ ra sau khi một nhóm bắt người của TCC bắt giữ và đánh đập 1 thanh niên 20 tuổi.

Sau đó, hàng trăm người dân đã xuống đường biểu tình hô vang: "Thật đáng xấu hổ!" và sử dụng những ngôn từ thô tục hơn nhắm vào các ủy ban quân sự Ukraine.

Tình hình leo thang đến mức 1 chiếc xe của TCC bị đám đông bao vây, bị lắc mạnh, gương chiếu hậu và cản trước bị giật tung, rồi bị lật úp.

Sang đến ngày 9/7, tình hình vẫn tiếp tục căng thẳng, cảnh sát đã tăng cường tuần tra trong khu vực, đồng thời điều động thêm lực lượng từ các vùng khác đến vãn hồi trật tự.

Bình luận về điều này, nhà báo quân sự Nga Oleksandr Kots nhấn mạnh, chính quyền Ukraine cần phải lo lắng bởi chính Lviv chứ không phải thành phố cảng Odessa, không phải Kharkiv và cũng không phải Dnipro, mới là nơi bùng phát bạo động.

Theo ông, Lviv là hình ảnh tiêu biểu cho "Ukraine đích thực" trong con mắt chính quyền Ukraine và phương Tây, nó chính là thiên đường của tầng lớp trung lưu và trí thức cao nhất của đất nước, nơi quy tụ các chuyên gia công nghệ thông tin, bác sĩ, giáo viên…, “những người hùng dân chủ” trên Quảng trường Maidan năm 2014.

Thế nhưng, những con người được coi là “tinh hoa nhất” của Ukraine giờ đây đang nhảy lên nóc xe buýt của TCC, hô vang khẩu hiệu chống bắt lính

Ông Kots cho biết, cuộc bạo loạn chống lại TCC ở Lviv là báo động đỏ cho chính quyền Ukraine, nó quan trọng hơn rất nhiều so với các cuộc biểu tình tương tự ở các vùng khác của Ukraine.

Chuyên gia này lưu ý ở Odessa hay Kharkiv, việc lật đổ xe buýt có thể xảy ra hàng tuần và Ukraine sẽ đổ lỗi cho "chủ nghĩa ly khai" và "ảnh hưởng của Nga", nhưng ở Lviv chẳng có gì để đổ lỗi cả: Không có người nói tiếng Nga, không có tình cảm thân Nga, mà chỉ có những con phố Galicia đang sôi sục và một đất nước đang mệt mỏi.

Theo ông Kots, Lviv là một chỉ báo, chứ không phải là một hiện tượng ngoại lệ. Nó chỉ ra rằng, ngay cả vùng nội địa phía tây Ukraine, nơi từng là trụ cột của toàn bộ cấu trúc tư tưởng của Ukraine, giờ đây cũng hoạt động như một “vùng miền thân Nga” mệt mỏi điển hình, khẩu hiệu: "Sự lựa chọn châu Âu" và luận điệu bài Nga đã bị thay thế bằng những tiếng hô chống bắt lính.

Sự trung thành với Ukraine, những kỳ vọng xa xăm trên con đường đến với châu Âu và NATO hiện đã bị thay thế bằng những lo âu thực tiễn hơn và sự bất mãn của công chúng đối với các phương pháp huy động lính đang ngày càng gia tăng, dẫn tới những phản ứng chống đối chính quyền.