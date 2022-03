Báo hoa mai đi lạc vào nhà máy ô tô Mercedes-Benz Ấn Độ và cái kết

Khi các công nhân ca sáng đến nhà máy thì phát hiện một con báo hoa mai khoảng 3 tuổi bên trong khu vực nhà máy Mercedes-Benz ở Maharashtra, miền tây Ấn Độ.

Con báo hoa mai đi lạc vào nhà máy ô tô Mercedes-Benz Ấn Độ

Yogesh Mahajan, nhân viên kiểm lâm cho biết họ đã tìm cách để đưa con báo hoa mai ra ngoài an toàn với sự giúp đỡ của trung tâm cứu hộ báo Manikdoh ở Junnar.Nhân viên an ninh đã báo cảnh sát và các nhân viên kiểm lâm khu rừng Junnar. Đội xử lý khủng hoảng của nhà máy Mercedes-Benz Ấn Độ đã bố trí xe buýt để sơ tán công nhân ra ngoài an toàn.

Yogesh Mahajan nói: "Con báo hoa mai bị mắc kẹt trong một vòng vây. Nhân viên của chúng tôi và bác sĩ thú y, đã bắn một phi tiêu thuốc an thần từ khoảng cách thích hợp nhằm mục đích làm cho con báo bất tỉnh tạm thời. Sau đó, chúng tôi có thể đưa con báo ra ngoài một cách an toàn rồi đưa nó đến trung tâm để kiểm tra sức khoẻ và phục hồi".

Con báo hoa mai may mắn được giải cứu an toàn nếu không không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi nó vẫn đi lang thang trong các khu sản xuất của nhà máy ô tô Mercedes-Benz Ấn Độ.

Đại diện nhà máy Mercedes-Benz Ấn Độ cho biết: "Chúng tôi đã có một vị khách rất đặc biệt ghé thăm Mercedes-Benz Ấn Độ vào sáng nay. Một con báo đã đi lạc vào cơ sở sản xuất của nhà máy và sau đó được giải cứu nhờ sự hỗ trợ nhanh chóng của nhân viên kiểm lâm và cảnh sát địa phương".

Trước đó, người dân địa phương ở ngôi làng Beslar, Maharasra, Ấn Độ đã cùng nhau giải cứu con báo hoa mai rơi xuống giếng sâu. Con báo hoa mai 7 tuổi vật lộn, ngó đầu lên khỏi mặt nước, loay hoay tìm cách nổi lên sau khi bị rơi xuống giếng.

Nó dùng mọi cách, 'chèo thuyền' điên cuồng để giữ mình nổi lên mặt nước, ngăn khỏi chết đuối. Người dân địa phương kêu gọi sự giúp đỡ từ kiểm lâm để giải cứu con báo.

Báo hoa mai thường rình rập xuất hiện xung quanh ngôi làng ở Maharasra, một số con không chú ý đã bị ngã xuống giếng sâu.

Nhân viên kiểm lâm quản lý tại khu rừng Range cho biết: "Từ trong khu rừng, báo hoa mai thường tìm kiếm, bắt mồi trong các giếng mở quanh làng và đi lạc vào khu dân cư ở Maharasra. Chúng tôi khuyến cáo dân làng thực hiện các biện pháp phòng ngừa bằng cách đậy các giếng lộ thiên, làm rào chắn xung quanh giếng".