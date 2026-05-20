Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo quan trọng tới toàn bộ người dân cả nước

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa phát đi cảnh báo khẩn tới người dân trên cả nước, sau khi ghi nhận nhiều trường hợp bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng chỉ vì làm theo hướng dẫn “cập nhật thẻ BHYT điện tử” qua điện thoại và mạng xã hội.

Theo BHXH Việt Nam, thời gian gần đây xuất hiện nhiều trường hợp giả danh cơ quan BHXH gọi điện, nhắn tin yêu cầu người dân cập nhật thông tin, cài đặt ứng dụng hoặc đồng bộ “thẻ BHYT điện tử”. Không ít người đã sập bẫy, bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định không có chủ trương gọi điện, nhắn tin yêu cầu người dân cài đặt “thẻ bảo hiểm xã hội điện tử” hoặc cung cấp thông tin cá nhân. (Ảnh minh hoạ)

Mới đây, BHXH tỉnh Cà Mau tiếp nhận phản ánh của một người dân về việc bị đối tượng sử dụng số điện thoại 0825.884.702 gọi đến, yêu cầu tới UBND phường Lý Văn Lâm để cập nhật thẻ BHYT điện tử cho trẻ dưới 6 tuổi.

Khi người dân cho biết không thể đến trực tiếp, đối tượng hướng dẫn kết bạn Zalo với tài khoản mang tên “Nguyễn Trung Quân” để hỗ trợ cài đặt ứng dụng “BHXH điện tử”. Sau khi làm theo hướng dẫn, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị rút mất 2 triệu đồng.

Đáng chú ý, khi nạn nhân phản ánh bị mất tiền, các đối tượng tiếp tục yêu cầu sử dụng một tài khoản ngân hàng khác để “hoàn tiền”. Tin tưởng làm theo, người dân tiếp tục bị chiếm đoạt thêm hơn 7,8 triệu đồng. Tổng số tiền bị mất sau hai lần lên tới gần 10 triệu đồng.

BHXH Việt Nam khẳng định, cơ quan này không có chủ trương gọi điện, nhắn tin yêu cầu người dân cài đặt “thẻ BHXH điện tử”, cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu hay dữ liệu sinh trắc học để cập nhật thông tin trên ứng dụng VssID - BHXH số.

Ngành BHXH khuyến cáo người dân tuyệt đối không kết bạn với người lạ qua mạng xã hội, không truy cập đường link không rõ nguồn gốc và không cung cấp thông tin ngân hàng cho bất kỳ cá nhân nào chưa được xác thực.

Bên cạnh đó, người dân cần chủ động theo dõi thông tin từ các kênh chính thống của cơ quan chức năng, nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân được khuyến nghị trình báo cơ quan công an hoặc liên hệ cơ quan BHXH địa phương để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Theo Bảo hiểm xã hội TP.Hồ Chí Minh