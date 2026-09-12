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Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát thông tin quan trọng đến tất cả người tham gia BHXH, BHYT

Hà Giang
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Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến cáo người dân cần cảnh giác với những cuộc gọi dùng đầu số điện thoại lạ, không phải số tổng đài 1900.9068.

Mới đây, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã phát cảnh báo về tình trạng mạo danh tổng đài BHXH Việt Nam.

Cụ thể, hiện nay, BHXH Việt Nam đang nhận được rất nhiều phản ánh của người dân về tình trạng một số trang mạng đang sử dụng trái phép logo của BHXH Việt Nam để quảng cáo các đầu số điện thoại tư vấn BHXH, BHYT, gây nhầm lẫn là kênh chính thức của cơ quan BHXH. Do đó, người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ số điện thoại trước khi liên hệ để tránh phát sinh cước phí cao bất thường.

BHXH Việt Nam cho biết, đơn vị chỉ sử dụng một số Tổng đài Chăm sóc khách hàng duy nhất là 1900.9068. Cước gọi đến tổng đài là 1.000 đồng/phút, do nhà cung cấp dịch vụ viễn thông thu. Đơn vị không không thu phí tư vấn, giải đáp qua tổng đài.

Do đó, người dân cần cảnh giác với những cuộc gọi dùng đầu số điện thoại lạ, không phải số tổng đài nêu trên. Bên cạnh đó, cũng cần cảnh giác trước những trang mạng sử dụng logo của BHXH Việt Nam, tự xưng là Tổng đài tư vấn về BHXH, BHYT và thu cước cuộc gọi ở mức cao bất thường.

Cơ quan khuyến cáo, khi cần tư vấn, giải đáp chính sách BHXH, BHYT, người dân hãy liên hệ Tổng đài 1900.9068. Bên cạnh đó, không gọi các số điện thoại không rõ nguồn gốc, tự giới thiệu là Tổng đài của BHXH Việt Nam; kiểm tra thông tin trên các kênh chính thức của đơn vị trước khi liên hệ, nhằm tránh nhầm lẫn và phát sinh cước phí cao.

BHXH Việt Nam nhấn mạnh, người dân nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ đầu số điện thoại trước khi liên hệ, tránh phát sinh cước phí cao và tiếp cận đúng thông tin chính thống.

Tags

BHXH Việt Nam

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