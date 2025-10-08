Bảo hiểm thủy kích xe máy giá bao nhiêu, chi trả thế nào?

Trên thị trường, nhiều đơn vị bảo hiểm cung cấp gói bảo hiểm thủy kích dành cho ô tô, nhưng dường như chưa có đơn vị nào có gói bảo hiểm thủy kích riêng dành cho xe máy. Tuy nhiên, một số đơn vị có gói bảo hiểm tự nguyện, có đền bù trong trường hợp thiên tai.

Theo quy định, chủ xe máy có trách nhiệm mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc. Tuy nhiên, bảo hiểm này chỉ có tác dụng đền bù cho nạn nhân trong trường hợp người điều khiển chiếc xe máy được bảo hiểm gây tai nạn cho người khác; bảo hiểm trách nhiệm dân sự sẽ đền bù cả chi phí y tế lẫn thiệt hại vật chất.

PVI là một trong số các đơn vị cung cấp gói bảo hiểm tự nguyện có đền bù trong tình huống thiên tai.

Bên cạnh bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc, người sử dụng xe máy có thể lựa chọn mua thêm gói bảo hiểm tự nguyện. Tùy theo điều khoản hợp đồng, bảo hiểm tự nguyện đối với xe máy có thể đền bù cho xe và người ngồi trên xe trong một số trường hợp nhất định.

Cùng với đó, một số đơn vị có cung cấp gói bảo hiểm tự nguyện mà trong đó, đơn vị bảo hiểm sẽ đền bù cả trong tình huống thiên tai như bão lũ. Do vậy, nếu có nhu cầu được bảo vệ trong cả tình huống thiệt hại do thiên tai, người sử dụng xe máy cần đọc kỹ các điều khoản của hợp đồng bảo hiểm, nhằm chọn được đúng gói bảo hiểm phù hợp với nhu cầu.

Tuy nhiên, người mua bảo hiểm cũng cần nắm rõ quy trình giám định thiệt hại của đơn vị bảo hiểm và cần tuân thủ quy trình này để đảm bảo được hưởng tối đa quyền lợi. Một số lưu ý chung cần thực hiện như không tự ý đưa xe đến cơ sở sửa chữa không thuộc hệ thống liên kết của bảo hiểm, hay không tự ý đưa xe đi sửa chữa mà không thông báo cho bên giám định.

Ảnh minh họa.

Tùy đơn vị và gói bảo hiểm, mức phí có thể từ 1% đến vài phần trăm giá trị xe, và tùy vào tình trạng xe - xe mới và xe cũ có giá trị khác nhau, mức khấu hao tính theo quy định của đơn vị bảo hiểm.

Mức bồi thường cũng tùy thuộc vào gói bảo hiểm, có thể được đền bù hoàn toàn theo giá trị xe mới, hoặc giá trị xe tính theo giá trị trường vào thời điểm bị thiệt hại, hoặc theo một mức đã thỏa thuận trước. Người mua bảo hiểm cần lưu ý và thỏa thuận kỹ để đảm bảo quyền lợi.