Bảo hiểm thân vỏ cho xe xăng và xe điện có khác nhau?

Theo quy định của các hãng bảo hiểm, tuỳ giá trị của mỗi loại xe và các gói bảo hiểm vật chất khác nhau theo nhu cầu của khách hàng mà số tiền phải đóng khi mua bảo hiểm cũng khác nhau.

Bảo hiểm vật chất xe bao gồm bảo hiểm thân vỏ và một số bộ phận khác như mô tơ, cháy xe, thủy kích, pin xe thuần điện...Tùy vào số lượng bộ phận trên xe được bảo hiểm, điều kiện được trả bảo hiểm hay miễn thường mà mức phí khác nhau.

So sánh giữa việc mua bảo hiểm cho xe xăng và xe điện, các chuyên gia cho rằng, so với xe xăng, xe điện không có động cơ đốt trong nên không cần mua thêm điều khoản bảo hiểm thủy kích, thay vào đó là điều khoản bảo hiểm pin xe điện. Do vậy, phí bảo hiểm giữa xe xăng và xe điện cũng không quá khác biệt.

Bảo hiểm xe điện và xe xăng không có sự khác nhau. (Ảnh minh hoạ).

Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, hiện nay các đơn vị cung cấp sản phẩm bảo hiểm đã cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho pin cho xe điện để có gói bảo hiểm hấp dẫn hơn trước. Nguyên nhân là do pin xe điện có giá khá đắt và được sự quan tâm chú ý đặc biệt của người tiêu dùng.

Theo đó, pin xe điện có tỷ trọng cao nhất trong giá trị xe, có thể chiếm tới 50% giá trị xe nhưng lại được đặt ở vị trí dễ bị tổn thương nhất là ở sàn xe, dễ bị cạ gầm khi đi vào đường xấu, ngập nước. Trong khi đó, nhà sản xuất chỉ bảo hành cho pin trong trường hợp hư hỏng do lỗi kỹ thuật, chứ không bảo hành cho hư hỏng do ngoại cảnh.

Do đó, một số hãng bảo hiểm đã bán gói bảo hiểm cho pin xe lên tới 150 triệu đồng, nhà bảo hiểm chấp nhận bảo hiểm với trường hợp chỉ đâm va phần pin và chi trả phần di chuyển kiểm tra và sửa pin. Mức phí bảo hiểm là từ 6 triệu đồng/năm, bao gồm cả thân vỏ và pin.

Các doanh nghiệp bảo hiểm cũng cho biết, điều kiện để được bảo hiểm là pin bị tổn thất phải đồng thời và cùng lúc với các bộ phận khác của xe để loại trừ các trường hợp pin tự hỏng (thuộc trách nhiệm bảo hành của nhà sản xuất). Cũng bởi thế, các công ty bảo hiểm chỉ nhận bảo hiểm pin xe điện cùng với bảo hiểm thân xe, không nhận bảo hiểm riêng pin.

“Pin là một bộ phận không thể tách rời với xe điện, là bộ phận quan trọng nhất của phương tiện này, nên nếu khách hàng tự ý tháo dỡ pin ra khỏi xe, mang về nhà hay mang đi đâu đó cất giữ dẫn đến pin bị hư hỏng thì sẽ không nhận được bồi thường bảo hiểm”, các hãng bảo hiểm lý giải.