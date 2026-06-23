Bạo hành cháu 4 tuổi, bà nội khai nguyên nhân do bức xúc, mâu thuẫn với con dâu

Làm việc với cơ quan chức năng, người bà của cháu bé thừa nhận có hành vi tác động nhiều lần lên cơ thể cháu như trong clip đăng tải.

Liên quan tới vụ cháu bé 4 tuổi bị bà nội bạo hành, ông Y Thức Ê Ban - Chủ tịch UBND xã Dang Kang (tỉnh Đắk Lắk), cho biết địa phương vẫn đang phối hợp cơ quan chức năng xử lý. Chia sẻ trên VTC News, ông Y Thức Ê Ban cho hay Công an xã Dang Kang đã mời những người liên quan lên làm việc.

Bước đầu, người bà của cháu bé thừa nhận có hành vi tác động nhiều lần lên cơ thể cháu như trong clip gây xôn xao dư luận. Theo lời trình bày từ phía người bà, nguyên nhân xuất phát từ sự bức xúc, mâu thuẫn với con dâu.

Hiện, cơ quan chức năng đang chờ kết quả giám định thương tích đối với cháu bé 4 tuổi bị bạo hành, để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

Bà nội đánh cháu trai khiến dư luận bức xúc. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó chị T.T.L (36 tuổi, trú xã Dang Kang) đã đăng tải trên mạng xã hội bài viết kèm đoạn clip phản ánh việc con trai mình bị ông bà nội đối xử thô bạo. Theo nội dung đoạn clip, một người đàn ông và một người phụ nữ có hành vi dùng tay tác động nhiều lần lên cơ thể bé trai.

Theo người phụ nữ này, chị và chồng đã ly hôn. Hiện chị trực tiếp nuôi một con 2 tuổi, còn bé trai 4 tuổi sống cùng bố và ông bà nội. Bên cạnh đó, chị cũng phản ánh gia đình chồng cũ không tạo điều kiện để chị được gặp và thăm con theo nguyện vọng.

Liên quan tới việc chị L. chứng kiến sự việc không can ngăn, quay clip và đăng lên mạng xã hội, ông Y Thức Ê Ban đã có những chia sẻ cụ thể trên Tiền Phong. Quan điểm của địa phương là xử lý khách quan, đa chiều, không nhìn nhận sự việc từ một phía, ông Y Thức Ê Ban cho hay cần xem xét lại tư cách của người mẹ đối với con trong sự việc này.

"Bởi theo đoạn clip được ghi lại, thời gian quay kéo dài khá lâu, ít nhất khoảng 5 phút. Trong trường hợp người mẹ trực tiếp chứng kiến con mình bị tác động như vậy, đáng lẽ phải có hành động can ngăn ngay", ông Y Thức chia sẻ trên Tiền Phong.