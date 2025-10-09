Bão Halong di chuyển về phía Bắc gần quần đảo Izu, mang theo gió mạnh, sóng lớn và mưa lớn khi quét qua đảo vào sáng sớm 9/10 (Ảnh: Cơ quan Khí tượng Nhật Bản)

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản khuyến cáo người dân trong khu vực cần đề phòng gió giật, sóng cao và mưa lớn do bão Halong cho đến hết ngày 9/10.

Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, bão Halong - cơn bão thứ 22 trong năm nay - sẽ di chuyển về phía Bắc, đi qua quần đảo Izu vào rạng sáng 9/10 (theo giờ địa phương) trước khi hướng ra biển phía Đông vùng Kanto - bao gồm Tokyo - vào chiều cùng ngày. Dự kiến bão sẽ chuyển hướng về phía Đông, rời khỏi Nhật Bản vào đêm 9/10.

Chiều 8/10, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã ban hành cảnh báo đặc biệt về gió giật và sóng lớn trên các đảo Hachijojima và Aogashima thuộc chuỗi đảo Izu. Chuyên gia khí tượng của cơ quan này cho biết trong một cuộc họp báo: "Dự kiến sẽ có bão và sóng lớn chưa từng thấy".

"Hãy đảm bảo an toàn vì gió mạnh có thể khiến một số ngôi nhà trên đảo Hachijojima và Aogashima bị sập" - ông Shuichi Tachihara, Trưởng Phòng Dự báo của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, khuyến cáo.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản tại quận Minato, Tokyo (Ảnh: Yomiuri Shimbun)

Cơ quan này dự báo lượng mưa lên tới 300 mm trên các đảo thuộc quần Izu trong 24 giờ tính đến trưa 9/10, với khả năng hình thành vùng mưa tuyến tính, có thể làm tăng thêm lượng mưa.

Vùng mưa tuyến tính là các dải mây tích mưa - những đám mây chứa nhiều mưa, dày đặc và cao chót vót, có thể di chuyển chậm hoặc dừng lại, trút mưa xuống một khu vực.

Tính đến 9h sáng 8/10, bão Halong di chuyển về phía Bắc với tốc độ 15 km/h. Báo Halong có áp suất trung tâm là 935 hectopascal, với tốc độ gió tối đa 180 km/h gần tâm bão và tốc độ gió tức thời tối đa 252 km/h. Khu vực trong bán kính 95 km tính từ cơn bão được coi là nằm trong vùng bão, có thể có sức gió từ 90 km/h trở lên.