Bao giờ iPhone gập mới ra mắt?

Theo các nguồn tin từ ẩn danh tại thị trường Việt Nam, mẫu iPhone gập sẽ được Apple giới thiệu trong năm nay nhưng sẽ tới tay iFan sau vài tháng.

Sau nhiều năm xuất hiện dưới dạng tin đồn, nhiều nguồn tin trong ngành xác nhận năm nay Apple sẽ ra mắt mẫu iPhone màn hình gập vào tháng 9 năm nay. Tuy nhiên nguồn tin ẩn danh này cũng tiết lộ iFan đang trông chờ sản phẩm này

iPhone gập sẽ tới tay người dùng sau

Theo các thông tin rò rỉ, Apple sẽ tổ chức sự kiện giới thiệu iPhone vào khoảng đầu tuần thứ hai của tháng 9. Trong đó, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được xem là những mẫu chủ lực của đợt ra mắt mùa thu, cùng với sản phẩm màn hình gập đầu tiên của hãng.

"Khả năng iPhone gập xuất hiện trong đợt ra mắt này khoảng 90%. Tuy nhiên, máy sẽ bán sau, không cùng thời điểm với các mẫu iPhone 18 series khác", một nguồn tin trong ngành tại Việt Nam cho biết.

Hiện có hai luồng dự đoán chính. Luồng thứ nhất cho rằng sự kiện diễn ra vào khoảng 8 đến 9/9. Luồng thứ hai, được MacRumors nhắc tới trong bài phân tích ngày 13/8, nghiêng về mốc 14 đến 15/9. Nếu theo kịch bản thứ hai, đặt hàng trước sẽ mở ngày 18/9 và máy lên kệ ngày 25/9.

iPhone 18

Một nguồn tin ẩn danh cũng cho biết, năm nay thị trường Việt Nam sẽ tiếp tục được nằm trong nhóm mở bán iPhone sớm, tương tự như thời điểm Apple ra mắt iPhone 17 series. Riêng iPhone gập, thời điểm có hàng thực tế còn phụ thuộc vào nguồn cung của Apple. Tuy nhiên đây vẫn chỉ là những lời đồn đoán chưa được xác nhận, và Apple thì luôn giữ vững lập trường "cậy miệng không nói".

Nhiều tin đồn quốc tế khác cho rằng "Táo khuyết" sẽ thay đổi cách chia lịch ra mắt iPhone năm nay. Cụ thể, iPhone 18 Pro và Pro Max cùng mẫu iPhone gập sẽ được giới thiệu vào tháng 9/2026, Phone 18 bản tiêu chuẩn và một số mẫu khác có thể được chuyển sang đầu năm 2027.

Tên gọi sản phẩm iPhone gập cũng chưa rõ. Nhiều tài liệu rò rỉ dùng "iPhone Ultra", trong khi một số nguồn khác vẫn dùng "iPhone Fold". Tom's Guide ghi nhận tranh cãi này chưa ngã ngũ, đơn giản vì chính mẹ đẻ sản phẩm nhất quyết không hở ra một li.

Về cấu hình, các thông tin rò rỉ mô tả máy có màn hình ngoài 5,5 inch và màn hình trong 7,8 inch. Mức giá được dự đoán trong khoảng 2.000 đến 2.500 USD, cá biệt có nguồn đưa ra con số cao hơn. Quy đổi và cộng thuế, phí, đây sẽ là chiếc iPhone đắt nhất từng bán tại Việt Nam nếu về chính hãng.

"Sẽ mua iPhone gập dù đắt tới đâu"

Việc iPhone gập xuất hiện sau nhiều năm đồn đoán đang khiến sản phẩm này nhận được sự chú ý lớn, nhất là trong bối cảnh thị trường điện thoại gập đã có sự tham gia của hàng loạt thương hiệu.

"Mình đã chờ iPhone gập rất lâu rồi, dù giá đắt như nào mình cũng sẽ cố gắng trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu em nó", chị Giang, chủ cửa hàng thời trang online, chia sẻ.

Cũng tương tự như chị Giang, nhiều iFan tiết lộ sẽ xuống tiền cho mẫu iPhone gập mới của Apple vì kỳ vọng về thiết kế và sự đồng bộ của hệ sinh thái. Dù "ông lớn" smartphone chậm chân trong việc giới thiệu sản phẩm gập hơn so với các hãng Android nhưng vẫn nhận được sự kỳ vọng và háo hức của người tiêu dùng.

Các mẫu điện thoại gập trên thị trường.

Theo phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam, Samsung đã bước sang thế hệ thứ tám của dòng Galaxy Z với ba máy: Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra và Galaxy Z Flip8. Galaxy Z Fold8 có giá khởi điểm khoảng 47 triệu đồng, bản Fold8 Ultra từ khoảng 52,99 triệu đồng.

OPPO đã đưa Find N6 về Việt Nam từ tháng 3/2026 với giá 64,99 triệu đồng, thời điểm ra mắt là smartphone gập đắt nhất thị trường trong nước. HONOR cũng đã có Magic V6, kế nhiệm Magic V5.

Đáng chú ý hơn, Huawei đã chính thức trở lại thị trường smartphone Việt Nam trong năm 2026 sau nhiều năm vắng bóng, và đưa cả điện thoại gập về bán chính hãng. Điều này thu hẹp đáng kể danh sách máy gập chỉ có đường xách tay, vốn giờ chủ yếu còn lại vivo và Motorola.

Tính đến hiện tại, Apple là hãng smartphone lớn cuối cùng chưa có sản phẩm màn hình gập thương mại. Trong khoảng thời gian đó, các hãng Android đã trải qua nhiều thế hệ để xử lý những vấn đề cốt lõi của dạng thiết bị này: độ dày khi gập, trọng lượng, độ bền bản lề và nếp gấp trên màn hình. Đây cũng chính là những tiêu chí mà chiếc máy đầu tiên của Apple sẽ bị đem ra so sánh ngay khi ra mắt.