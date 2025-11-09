Bão Fung Wong tăng cấp thần tốc thành siêu bão, Philippines xả nước hàng loạt đập quan trọng

Tin bão mới nhất của Cơ quan quản lý Thiên văn, Địa Vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho biết bão Fung-wong (tên ở Philippines là Uwan) đang mạnh lên với tốc độ chóng mặt, tiến sát bờ biển Philippines và được dự báo sẽ đạt cấp siêu bão trong thời gian ngắn.

Tính đến 4 giờ sáng 9-11 (giờ địa phương), tâm bão Fung Wong được xác định nằm cách Virac, tỉnh đảo Catanduanes thuộc đảo Luzon, 195 km về phía Đông. Bão đang di chuyển với tốc độ nhanh, 35 km/giờ theo hướng Tây - Tây Bắc.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines hỗ trợ chính quyền địa phương sơ tán khẩn cấp 110 gia đình (402 người) tại các khu vực thuộc Bicol hôm 8-11. Ảnh: Rappler

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines đã hỗ trợ sơ tán tại nhiều khu vực ở Bicol. Ảnh: Rappler

Theo ghi nhận, sức gió duy trì tối đa của bão đã đạt 175 km/giờ, kèm theo những cơn gió giật lên tới 215 km/giờ. Với cường độ này, Fung Wong chỉ còn thiếu 10 km/giờ nữa để chính thức chạm ngưỡng siêu bão (185 km/giờ), theo trang Rappler.

Dự báo cơn bão sẽ áp sát Catanduanes trong sáng 11-9. Cơ quan khí tượng Philippines không loại trừ khả năng bão sẽ đổ bộ trực tiếp, hoặc ít nhất là phần thành mắt bão (khu vực có gió mạnh và mưa lớn nhất) sẽ quét qua tỉnh đảo này.

Sau đó, bão được dự báo đổ bộ vào đất liền tỉnh Aurora vào tối 11-9 hoặc sáng sớm 12-9, khả năng cao là khi bão đang đạt cường độ mạnh nhất.

Sau khi đi qua địa hình miền núi phức tạp của Bắc Luzon, bão sẽ suy yếu dần nhưng vẫn duy trì cấp độ bão trước khi tiến ra vùng biển vịnh Lingayen hoặc ven biển Pangasinan hay La Union vào sáng 12-9.

Do cường độ bão đang gia tăng, PAGASA đã ban hành mức cảnh báo gió cấp bão (tín hiệu số 4) đối với Catanduanes, đảo Polillo cùng các khu vực phía Đông của Camarines Norte, Camarines Sur và Albay.

Tín hiệu số 3 cũng được ban hành cho tổng cộng 33 khu vực, bao gồm cả Vùng thủ đô Manila (hay còn gọi là Metro Manila), cho thấy mức độ đe dọa trên diện rộng.

Ít nhất 244 gia đình trú ẩn tại Nhà thi đấu tỉnh Sorsogon trước khi cơn bão Fung-wong đổ bộ. Ảnh: Văn phòng Thông tin tỉnh Sorsogon

Cùng với gió mạnh, bão Fung Wong sẽ mang theo lượng mưa khổng lồ (trên 200 mm ở nhiều nơi trong ngày 9 và 10-11). Do mưa lớn kéo dài, có nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất trên diện rộng.

Ngoài ra, bão Fung-wong còn mang theo nguy cơ triều cường cực kỳ nguy hiểm. Sóng triều cường đe dọa tính mạng có thể vượt quá 3 mét dọc theo bờ biển các tỉnh Bicol, Quezon, Aurora, Isabela, Cagayan, La Union và Pangasinan.

Người dân ở Luzon và một phần Đông Visayas chuẩn bị đối phó với mưa lớn, có thể gây lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng, đặc biệt khi bão mang theo mưa xối xả trong suốt quá trình bão di chuyển.

Nhiều đập thủy điện quan trọng như Magat, Angat, Ambuklao, Binga và Ipo đã bắt đầu xả nước. PAGASA đã cảnh báo các cộng đồng lân cận sông Cagayan, Magat, Angat và Agno cần đề phòng lũ quét và xói mòn bờ sông do mực nước dâng cao.