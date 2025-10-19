Bão Fengshen vào Biển Đông, chính thức thành cơn bão số 12, có 3 địa phương ảnh hưởng trực tiếp

Chiều 19/10, theo bản tin lúc 17 giờ của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão Fengshen đã vượt qua khu vực phía Đông Philippines và tiến vào vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông, chính thức trở thành cơn bão số 12 của năm 2025.

Lúc 16 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão ở khoảng 15,2 độ vĩ Bắc – 119,7 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 9 (75–88 km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với vận tốc nhanh, khoảng 20–25 km/giờ.

Trong bản tin lúc 16 giờ cho thấy, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cùng với vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, đã xảy ra mưa rào và dông rải rác. Nhiều nơi ghi nhận gió mạnh và sóng cao, gây biển động mạnh.

Dự báo trong 24–48 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, cường độ tăng lên. Đến 16 giờ ngày 20.10, tâm bão sẽ ở khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380 km về phía Đông Đông Bắc, mạnh lên cấp 10, giật cấp 12. Đến 16 giờ ngày 21.10, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10–15 km/giờ, cách Hoàng Sa khoảng 200 km về phía Bắc, cường độ đạt cấp 11, giật cấp 13.

Bão Fengshen chính thức vào Biển Đông - Ảnh: nchmf

Sau đó, bão có xu hướng đổi hướng di chuyển Tây Nam, mỗi giờ đi được 10–15 km và suy yếu dần. Dự báo đến chiều 22/10, vị trí tâm bão cách Đà Nẵng khoảng 220 km về phía Đông Bắc, cường độ giảm còn cấp 9, giật cấp 11.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão số 12, có gió mạnh cấp 8–9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10–11, giật cấp 13; sóng biển cao 4–6 m, biển động dữ dội.

Cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo ở cấp 3. Tàu thuyền đang hoạt động trên Biển Đông cần khẩn trương tìm nơi trú tránh an toàn, theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, sẵn sàng phương án phòng tránh khi bão đổi hướng hoặc tăng cường độ.

Trong 72–120 giờ tới, bão Fengshen dự kiến tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam, vận tốc khoảng 10 km/giờ và suy yếu dần khi tiến gần khu vực ven biển Trung Bộ.